Kadıköy’ü lodos vurdu: Caddebostan Sahili'ni plastik atıklar kapladı
İstanbul’da gece saatlerinden itibaren etkili olan lodos sebebiyle Caddebostan Sahili deniz, kırmızı yosun, plastik atıklar ve çöpler ile kaplandı.
İstanbul’da gece saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağış ve lodos sonrası Kadıköy'de Caddebostan sahilinde kıyıya insan atığı çöpler ve yosunlar vurdu.
Sahilde su yüzeyine çıkan poşetler, kuruyemiş paketleri ve makarna paketi gibi atıkların denizde kirlilik oluşturduğu görüldü.
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