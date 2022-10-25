ADFE Başkanı Celal Fırat'tan AKP'nin cemevi düzenlemesine tepki: 'Seçim propagandası'

25 Ekim 2022 Salı, 16:31

AKP milletvekillerinin imzasını taşıyan Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Cemevlerinin elektrik ve su giderlerinin karşılanmasını ve cemevi yapılabilmesi için kaymakam veya validen izin alınmasını içeren torba kanun teklifine Alevi Dernekleri Federasyonu'ndan tepki geldi. Cumhuriyet TV'ye konuşan ADFE Başkanı Celal Fırat düzenlemenin seçim yatırımı olduğunu söyledi.

"BU ZİHNİYET BİZDEN TEŞEKKÜR BEKLİYOR"

Eşit yurttaşlık isteklerini dile getiren ve düzenlemenin Alevi toplumuna hakaret olduğunu söyleyen Fırat, "Cemevleri alevilerin ibadethanesidir" dedi. Davet edildikleri Meclis Komisyonu'nda ötekileştiren bir tavırla karşılaştıklarını anlatan Fırat, AKP Manisa Milletvekili Uğur Aydemir'in "Siz İslamiyetin bir yorumusunuz. Mezhep de değilsiniz, kültürel inanç da değilsiniz. Kültürel bir varlıksınız" dediğini söyledi. Mecliste başka bir millletvekilinin "Bize teşekkür etmeniz lazım" dediğini anlatan Fırat "Kimliğimizi ortadan kaldırmaya yönelik, bizi tarif etmeye kalkan bu zihniyet bir de bizden teşekkür etmemizi bekliyor" ifadelerini kullandı.

"AKP KENDİ ALEVİLERİNİ YARATMAK İSTİYOR"

Taleplerinin Alevi dedelerine maaş verilmesi olmadığını belirten Fırat "Yıllarca toplumun diğer kesimlerine verdikleri sadaka politikalarını Alevilere de yapmaya gayret ediyorlar. Cemevlerinin yasal çerçevede ibadethane olarak kabul edilmesini istiyoruz" dedi. Yasa tasarısı ile AKP'nin Alevileri kontrol altına almaya çalıştığını söyleyen Fırat, "AKP kendi Alevilerini yaratmak istiyor. Düzenlemeyi seçim propagandası olarak görüyoruz" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret eden Fırat, "Düne kadar bizlere söylenmedik kelam bırakmayan, Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı'nı Alevi kimliğinden dolayı miting alanlarında yuhalatan şahıs şu an cemevlerimize geliyor. Sadaka politikası değil çözüm istiyoruz" ifadelerini kullandı.

YASA TASARISI CEMEVLERİYLE İLGİLİ NE DİYOR?



- İmar planlarının tanziminde, planlanan beldenin ve bölgenin şartları ile olası ihtiyaçları göz önünde tutularak lüzumlu cemevi yerleri ayrılacak.

- İl ve ilçelerde mülki idare amirinin izni alınmak ve imar mevzuatına uygun olmak şartıyla cemevleri yapılabilecek.

- Cemevi yeri imar mevzuatına aykırı olarak başka maksatlara tahsis edilemeyecek.

- Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve büyükşehir ilçe belediyeleri gerektiğinde, Alevi-Bektaşi kültürü ve erkan hizmetlerinin yürütüldüğü cemevlerinin yapım, bakım ve onarımını gerçekleştirebilecek, malzeme desteği sağlayabilecek.

- İl özel idareleri, il sınırları içinde mabetler, kültür ve tabiat varlıkları, tarihi doku ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanlar ile cemevlerinin yapım, bakım ve onarımını gerçekleştirebilecek.

- Belediye ve bağlı kuruluşlar tarafından verilen indirimli veya ücretsiz içme ve kullanma suyu imkanı, cemevlerine de tanınacak.

- Cemevlerinin aydınlatma giderleri Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca karşılanacak.