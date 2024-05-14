Adliye önünde Can Atalay eylemi: Vekilliğinin birinci yılında Atalay'a özgürlük

Yayınlanma: 14.05.2024 - 19:55

Güncelleme: 14.05.2024 - 20:29

Gezi Parkı Davası kapsamında 18 yıl hapse mahkum edilen avukat Can Atalay, Yargıtay'ın hükmü onama kararından önce 14 Mayıs 2023 Türkiye Genel Seçimlerinde TİP'ten Hatay Milletvekili seçildi. Atalay, Anayasa Mahkemesi'nin 'iki kez' verdiği hak ihlali kararına karşın tahliye edilmeyerek, yargıtayın kararı üzerine milletvekilliği düşürüldü.

Türkiye İşçi Partisi ile Atalay'ın meslektaş ve arkadaşları, Can Atalay'ın Hataylı depremzede yurttaşların oylarıyla milletvekili seçilmesinin birinci yılında bugün İstanbul Adalet Sarayı önünde eylem gerçekleştirdi. Eylem öncesi Çağlayan Meydanı, bariyerlerle çevrilerek, adliye önünde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, yaptığı konuşmada Can Atalay'ın derhal tahliye edilmesini istedi.

"HALK ADALET İSTİYOR!"

TİP İstanbul İl Sözcüsü Melis Akyürek ise yaptığı basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Anayasaya ve Anayasa Mahkemesi kararlarına rağmen, Hatay'ın seçilmiş milletvekili olmasına rağmen tam bir yıldır hukuksuzca cezaevinde tutulan Can Atalay için adalet istiyoruz. 10 yıl önce Soma'da katledilen madenciler için, onların avukatı Can Atalay için adalet istiyoruz. Depremde katledilen, evsiz yurtsuz kalanlar için adalet istiyoruz.

1 Mayıs meydanı Taksim'in işçilere kapatılmasını kabul etmeyen ve bu nedenle tutuklanan dostlarımız için adalet istiyoruz. İktidara meydan okuduğu için cezaevlerinde tutulan siyasetçiler, Gezi tutsakları, Gezi aileleri, tutuklu gazeteciler, avukatlar için adalet istiyoruz. Tam 1000 haftadır kayıp ve katledilen yakınları için mücadele eden Cumartesi Anneleri için adalet istiyoruz.

Sürekli kemer sıkması istenen, her geçen gün daha da yoksullaşan emekçiler, emekliler için adalet istiyoruz. Katledilen kadınlar, geleceksiz bırakılan, tarikatların insafına terk edilen gençler için adalet istiyoruz. Özgürlüklerimiz ve haklarımız pazarlık konusu değil!

Hayatımız pazarlık konusu değil. Bir yandan vekillerimizi, siyasetçileri, emekçileri, Taksim'i savunanları tutsak edip diğer yandan halkı yoksullaştıranlarla uzlaşmayacağız. Hayatı bize zindan edenlerle aynı gemide değiliz! Temel haklarımızdan, adaletten, çocuklarımızın ekmek parasından, eğitiminden tasarruf etmeyeceğiz.

"BİR KEZ DAHA BİR ARADAYIZ"

Ülkeyi koca bir cezaevine çevirenlere hep birlikte meydan okumak için bir kez daha bir aradayız. Mesele, yalnız bir kişinin, bir grubun, bir topluluğun, bir partinin, bir partiye oy verenlerin meselesi değil. Adalete susamış, hakları elinden alinmış, özgürlüklerine kastedilmiş kim varsa yanındayız.

Adalet ve özgürlük isteyenler için bir oluruz, beraber oluruz ve kimseyi yalnız birakmayız. Gezi'de nasıl bir olduysak, öyle birleşir mücadele ederiz. 4 Mayis seçimlerinin üzerinden bir yıl geçti. Seçilmiş bir milletvekili bir yıldır tutsak ediliyor. Bu bir yılda, yoksulluğumuz arttı, ekmeğimiz, eğitimimiz, sağlığımız, özgürlüğümüz azaldı. Halk, iktidara yanıtını yerel seçimlerde verdi. Bu iktidar artık bir azınlık iktidarıdır. Bir azınlığın halkın haklarını gasp etmesine izin vermeyeceğiz.

Adalet istiyoruz ve kazanacağız. Bir bir kazanacağız. Can Atalay başta olmak üzere Gezi tutsaklarını, cezaevlerindeki siyasetçileri, devrimcileri çıkaracağız. Soma Ermenek, Aladağ, Çorlu için adaleti sağlayacağız. Emekçiler, emekliler, gençler, kadınlar için yan yana duracağız.

Halk kazanacak, adalet kazanacak!"

NE OLMUŞTU?

Avukat Can Atalay, Gezi Parkı eylemleri kapsamında aralarında Osman Kavala, Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman, Mine Özerden, Çiğdem Mater Utku ve Ali Hakan Altınay'ın da olduğu isimlerle Gezi Parkı Davası kapsamında yargılanmış ve 18 yıl hapis cezası almıştı. Atalay, Yargıtay'ın onama kararından önce, 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri için TİP'in listelerinden Hatay'dan milletvekili adayı gösterilmiş ve seçim sonucunda Hatay halkının oylarıyla milletvekili seçilmişti.

Milletvekili seçildiği halde tahliye edilmeyen Can Atalay hakkında AYM tarafından iki kez 'hak ihlali' kararı verildi. Ancak İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi ile Yargıtay 3. Ceza Dairesi, AYM kararını tanımadı.