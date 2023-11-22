Adnan Beker kimdir, nereli? Adnan Beker neden istifa etti?

Yayınlanma: 22.11.2023 - 13:10

Güncelleme: 22.11.2023 - 13:10

Ankara Milletvekili Adnan Beker, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

ADNAN BEKER KİMDİR?

1964'te Ankara'da doğdu. Aslen Yozgat'ın Çadırardıç köyündendir. Genç yaşta ticarete atılan Adnan Beker; Petrol, inşaat, enerji sektöründe çeşitli faaliyetler gösterdi. TOBB Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği, Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Üyeliği, Çeşitli STK, Vakıf ve Dernek başkanlığı gibi görevlerde bulundu.

Adnan Beker evli ve 4 çocuk babasıdır.

ADNAN BEKER'İN SİYASİ KARİYERİ

2009 yılında Milliyetçi Hareket Partisi'nin Pursaklar Belediye Başkan Adayı oldu. Seçimlerde 17.548 oy (%33.9) oy alarak 2. oldu..

2019 yılında CHP listesinden İYİ Parti kontenjanından Çankaya Belediye Meclis Üyeliğine seçildi ve dört yıl Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Grup Başkanvekilliği yaptı.

2023 yılında İYİ Parti'den Ankara milletvekili olarak seçildi.

16 Kasım 2023'te İYİ Parti'den ayrıldığını duyurdu.

ADNAN BEKER NEDEN İSTİFA ETTİ?

İYİ Parti’den istifa eden Adnan Beker istifasına ilişkin iddialara yanıt verdi.

Gazete Pencere’nin haberine göre Beker, ‘Akşener’in fuhuş oteli sahibi emniyet müdürü iddiasını ortaya atma zamanlaması ile Beker’in istifası arasında bağlantı var’ iddialarına ilişkin adı geçen Emniyet Müdürü K.Ö.’yü tanımadığını, aralarında da bir alışveriş olmadığını söyledi. Beker İYİ Parti’den istifasını benzer iddialardan duyduğu rahatsızlığa bağladı.

Beker sadece Akşener’in açıklamalarıyla değil, oğlu ve yeğeninin iki kadını darp iddiası ile de gündeme gelmişti.

Beker olayın bir buçuk yıl önce meydana geldiğini, oğlunun olayla bir ilgisinin olmadığını söyledi.

Yeğeni ile fotoğrafları yayınlanan kadınların kavga ettiklerini ancak kavganın karakola yansımadığını, olay meydana geldiğinde kendisinin de milletvekili olmadığını anlattı.

Söz konusu iddiaların yer aldığı haberde darp edilmiş halde karakola giden iki kadının saldırganlardan şikayetçi oldukları ancak şikayetin işleme konulmadığı, ifadeyi alan polisin de tayinin çıktığı öne sürülmüştü.

Beker, olayda tecavüz iddiasının bulunmadığını söyledi. Beker fotoğrafların resmi bir dosyada bulunmadığını, gençlerin birbirlerine attıkları mesajlardan alındığını iddia etti.

Hakkında son dönemde artan iddiaları İYİ Parti’den istifasına ve AKP ya da MHP’ye geçecek olmasına bağlayan Beker, haberde yer alan genç kadınların da tecavüz iddiasını yalanladıklarını, savcılığa da suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.