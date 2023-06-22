Yayınlanma: 22.06.2023 - 11:08

Güncelleme: 22.06.2023 - 11:08

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Atama Kararı ile Adnan Ertem, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı oldu. Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Adnan Ertem hakkında hayatı, kim olduğu, nereli ve kaç yaşında olduğu araştırılıyor. Peki, Adnan Ertem kimdir? Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Adnan Ertem kaç yaşında, nereli? İşte, Adnan Ertem hakkında merak edilenler...

ADNAN ERTEM KİMDİR?

1965 yılında Mercan’da doğdu. İlkokulu Mercan’da, ortaokul ve liseyi Erzurum’da okudu. 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans eğitimine başladı. 1990 yılında “Cumhuriyet’in ilk Yıllarında Vakıflarla İlgili Uygulamalar” adlı tezle yüksek lisansını tamamladı. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Yapı Sosyal Değişme Bilim Dalında doktoraya başladı. 1997 yılında ise “Osmanlı’da ve Cumhuriyet Döneminde Sosyal Bütünleşme Açısından Vakıflar” konulu tezle doktora çalışmasını tamamladı. Akademik çalışmalarının tamamını vakıflar konusunda yaptı.

Bilhassa vakıf mevzuatında yapılması gereken düzenlemeler ve cemaat vakıfları konularında ihtisası ve çalışmaları bulunmaktadır.

1988 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğünde Müfettiş Yardımcısı olarak mesleki hayatına başladı. 1991 yılında Müfettişliğe, 2002 yılında ise Başmüfettişliğe atandı. 2002-2007 yılları arasında İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü görevini yürüttü. 2007 yılının Kasım ayında Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığa görevine atandı. 14 Ekim 2010 – 26.12.2019 tarihleri arasında Vakıflar Genel Müdürü olarak görev yaptı. Aralık 2019 tarihi itibarıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığına atandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığının, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak yeniden yapılandırılmasıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Bakan Yardımcısı olarak atanmıştır.

ADNAN ERTEM ÖZEL HAYATI

Adnan Ertem, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcılığına;

Adnan Ertem

Ahmet Aydın

Faruk Özçelik

Lutfihak Alpkan