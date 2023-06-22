Yayınlanma: 22.06.2023 - 10:54

Güncelleme: 22.06.2023 - 10:54

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Atama Kararı ile Hasan Yılmaz, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı oldu. Yeni Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz'nun hayatı, kim olduğu, nereli ve kaç yaşında olduğu araştırılıyor. Peki, Hasan Yılmaz kimdir? Yeni Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz kaç yaşında, nereli? İşte, Hasan Yılmaz hakkında merak edilenler...

HASAN YILMAZ KİMDİR?

Hasan Yılmaz, 1974’te Trabzon’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Zonguldak‘ta tamamladı. 1996 yılında Ankara Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

Cumhuriyet Savcısı ve Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak farklı illerde görev yaptıktan sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili iken 16.10.2020 tarihinde Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atandı.

HASAN YILMAZ ÖZEL HAYATI

Hasan Yılmaz, evli ve 4 çocuk babasıdır.

Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına;

Akın Gürlek

Hasan Yılmaz

Niyazi Acar

Ramazan Can