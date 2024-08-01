Aziz Yıldırım'ın ifadesi ortaya çıktı: Adnan Oktar sözlerim devletin resmi belge ve bilgilerine dayanıyor

Yayınlanma: 01.08.2024 - 09:40

Güncelleme: 01.08.2024 - 10:13

Fenerbahçe başkanlık seçimleri sürecinde karşılıklı sözler sarf eden Aziz Yıldırım ve Acun Ilıcalı arasında adli süreç başladı. Yıldırım'ın Ilıcalı hakkında 'Adnan Oktar' suç örgütüne mensup olduğu iddiası üzerine Ilıcalı yargı makamına şikâyette bulundu.

Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Haziran 2024 tarihinde yaptığı bir açıklamadaki ifadeleri gerekçesiyle Acun Ilıcalı’nın şikâyeti üzerine Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na ifade verdi.

Sözcü'den Aytunç Erkin'in haberine göre Yıldırım, ifadesinde ''Adnan Oktar sözlerim devletin resmi belge ve bilgilerine dayanıyor'' dedi.

Aziz Yıldırım ifadesinde ''Sarf ettiğim şikâyete konu açıklamaların devletimizin resmi belgelerine dayanmaktadır'' dedi ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2016'da hazırladığı Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü iddianamesine, iddianame üzerine İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ne açılan kamu davasındaki fezleke ve delillere atıfta bulunduğunu ekledi.

''NEDEN İŞLEM YAPILMAMIŞTIR?''

Yıldırım iddianameden örnekler verdiği dilekçesinde şu soruya yanıt istedi:

''Somut delil ve aleyhte beyanlara rağmen Acun Ilıcalı hakkında neden söz konusu soruşturma kapsamında şüpheli olarak işlem yapılmamıştır?''