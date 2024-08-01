Aziz Yıldırım'ın ifadesi ortaya çıktı: Adnan Oktar sözlerim devletin resmi belge ve bilgilerine dayanıyor
Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın, Acun Ilıcalı'ya yönelik 'Adnan Hocacı' iddiaları nedeniyle Ilıcalı'nın şikâyeti üzerine verdiği ifade ortaya çıktı. Yıldırım ''Adnan Oktar sözlerim devletin resmi belge ve bilgilerine dayanıyor'' ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe başkanlık seçimleri sürecinde karşılıklı sözler sarf eden Aziz Yıldırım ve Acun Ilıcalı arasında adli süreç başladı. Yıldırım'ın Ilıcalı hakkında 'Adnan Oktar' suç örgütüne mensup olduğu iddiası üzerine Ilıcalı yargı makamına şikâyette bulundu.
Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Haziran 2024 tarihinde yaptığı bir açıklamadaki ifadeleri gerekçesiyle Acun Ilıcalı’nın şikâyeti üzerine Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na ifade verdi.
Sözcü'den Aytunç Erkin'in haberine göre Yıldırım, ifadesinde ''Adnan Oktar sözlerim devletin resmi belge ve bilgilerine dayanıyor'' dedi.
Aziz Yıldırım ifadesinde ''Sarf ettiğim şikâyete konu açıklamaların devletimizin resmi belgelerine dayanmaktadır'' dedi ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2016'da hazırladığı Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü iddianamesine, iddianame üzerine İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ne açılan kamu davasındaki fezleke ve delillere atıfta bulunduğunu ekledi.
''NEDEN İŞLEM YAPILMAMIŞTIR?''
Yıldırım iddianameden örnekler verdiği dilekçesinde şu soruya yanıt istedi:
''Somut delil ve aleyhte beyanlara rağmen Acun Ilıcalı hakkında neden söz konusu soruşturma kapsamında şüpheli olarak işlem yapılmamıştır?''
Spor Haberleri
- Galatasaray'ın yıldızı, Copa America'nın en iyi 11'inde!
- Başakşehir, La Fiorita deplasmanında!
- 'Adnan Oktar sözlerim resmi belgelere dayanıyor'
- Trabzonspor, Ruzomberok'u konuk edecek!
- Fransız yüzücüden olimpiyat rekoru!
- ABD'li yüzücü Katie Ledecky'den rekorla altın madalya
- Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e büyük övgü!
- Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu!
- Ferhat Arıcan kimdir? Ferhat Arıcan kaç yaşında, nereli?
- Genç milliler Fransa'ya direnemedi!
En Çok Okunan Haberler
-
- Abdüllatif Şener'den ilk açıklama
- Ece Üner 'yeni adresini' paylaştı
- Mahkumla yakalanan gardiyana 'ömür boyu hapis' şoku!
- 'Öldürülmesi bir cinayettir'
- AKP'li Türkeş'ten ilk açıklama!
- Erdoğan'dan 'Heniyye' açıklaması
- İşletmeler emeklilere indirim yapacak
- Doğalgaza dev zam!
- Heniyye suikastında 'casus yazılım' iddiası
- Yangın söndürme araçlarında büyük kriz