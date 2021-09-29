AFAD duyurdu: Katar'dan 265 milyon TL 'bağış'
Katar yönetiminin AFAD'ın yangın ve sel afeti destek hesaplarına 265 milyon TL 'bağış'ta bulunduğu duyuruldu.
AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Katar'ın yangın ve sel afeti destek hesaplarına 265 milyon TL bağışta bulunduğunu duyurdu.
AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yangın ve Sel Afeti Destek Hesaplarına yatan bağışların güncel tutarı 902 milyon 863 bin 848 TL'ye ulaşmıştır. Bugün 265 milyon TL bağış yapan Katar Devleti'ne kampanyaya destekleri için teşekkür ederiz" ifadeleri kullandıldı.
'Katar' duyurusu vesilesiyle yapılan paylaşımda ayrıca bir kez daha bağış talebinde bulunuldu. Paylaşımda, 'YANGIN' veya 'SEL' yazıp 1866'ya SMS gönderilerek kampanyaya bağışta bulunabileceği hatırlatıldı.
İlgili Haberler
- Selda Bağcan'dan iktidara IBAN tepkisi: Böyle bir aymazlık olmaz
- Cüneyt Özdemir'den IBAN tepkisi: “Bir kamu görevlisi Audi A8’e bindiği sürece.."
- Erdoğan'dan sonra Perinçek de IBAN paylaşarak para istedi
- Rıdvan Dilmen: Katar'a gidememek için her şeyi yapıyorsun!
- Türkiye ile Katar, ‘Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İşbirliği’ protokolü imzaladı
- Katarlı gençler, Türkiye’de sınavsız tıp eğitimi alacak
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- BioNTech mi, Sinovac mı?
- Konya'da öldürülen gencin babası isyan etti
- Kripto parada birikimini kaybetti, yaşamına son verdi
- 'Ancak sarayda oturmasını biliyor!'
- Ezgi Mola’dan ödül törenine damga vuran konuşma
- Bakanlıktan 'Taksi' genelgesi
- 'Enayi çok olunca biz ne yapalım'
- Ekiplerin arasına katılıp kendini aradı
- İçişleri Bakanlığı'ndaki usulsüzlük ortaya çıktı
- 20 TL ve 5 TL'lik banknotlarda değişiklik