AFAD duyurdu: Katar'dan 265 milyon TL 'bağış'

Katar yönetiminin AFAD'ın yangın ve sel afeti destek hesaplarına 265 milyon TL 'bağış'ta bulunduğu duyuruldu.

DHA
29 Eylül 2021 Çarşamba, 10:06
AFAD duyurdu: Katar'dan 265 milyon TL 'bağış'
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AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Katar'ın yangın ve sel afeti destek hesaplarına 265 milyon TL bağışta bulunduğunu duyurdu.

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yangın ve Sel Afeti Destek Hesaplarına yatan bağışların güncel tutarı 902 milyon 863 bin 848 TL'ye ulaşmıştır. Bugün 265 milyon TL bağış yapan Katar Devleti'ne kampanyaya destekleri için teşekkür ederiz" ifadeleri kullandıldı.

'Katar' duyurusu vesilesiyle yapılan paylaşımda ayrıca bir kez daha bağış talebinde bulunuldu. Paylaşımda,  'YANGIN' veya 'SEL' yazıp 1866'ya SMS gönderilerek kampanyaya  bağışta bulunabileceği hatırlatıldı.



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