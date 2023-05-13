AFAD'dan depremzedeler için 117 tahliye ve başvuru noktası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremzedeler için 11 ilde toplam 117 tahliye ve başvuru noktası belirledi.
AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetlerin yaşandığı bölgeden ayrılan ve yakın zamanda tekrar bölgeye giden depremzedelere ulaşım konusunda destek sağlandığı belirtildi.
Açıklamada "Depremzede vatandaşlarımız için 117 noktada tahliye ve müracaat noktası belirlenmiş olup, ilan edilen tahliye ve müracaat noktalarına başvurmaları halinde dönüş ve ulaşım noktasında her türlü imkan ve kolaylık sunulacak" bilgisi verildi.
HANGİ İLDE KAÇ NOKTA VAR?
Şanlıurfa'da 14, Elazığ'da 11, Gaziantep'te 3, Diyarbakır'da 2, Kilis'te 5, Malatya'da 3, Osmaniye'de 7, Adıyaman'da 11, Adana'da 17, Hatay'da 29 ve Kahramanmaraş'ta 15 yerin, tahliye ve başvuru noktası olarak belirlendiği duyuruldu.
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