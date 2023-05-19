Canan Kaftancıoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya yanıt: Bukalemun bile olamazsın

Yayınlanma: 19.05.2023 - 17:49

Güncelleme: 19.05.2023 - 17:52

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir televizyon kanalında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında “Canan Kaftancıoğlu diyor ki, yani şu domuz eti yemekle meşhur bir arkadaş. Diyor ki, ‘Apo cezasını çekecektir' diyor. Şimdi bu savrulmaya şunu söylerler; buna bukalemun siyaseti derler" demişti.

Kaftancıoğlu, Süleyman Soylu'nun Fethullah Gülen ile ilgili yıllar önce söylediği sözlerin videosunu Twitter hesabından paylaşarak teki gösterdi.

Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Haram yemekle meşhur ve FETÖ taktiklerini en iyi bilen(acaba niye?) şahıs utanmadan laf etmiş birde. Hadi ordan! Ben ve CHP 10 yıl önce 10 ay önce ne söylüyorsak bugün de onu söylüyoruz! Bu ülkede fırsat bulsan Apo’yu çıkaracak tek kişi sensin, terörden beslenen sen ve senin gibiler çünkü.. CHP’nin ve CB adayımızın savunduğu tek şey hukukun üstünlüğü

"BUKALEMUN BİLE OLAMAZSIN"

Reisine dair söylediklerini ise dünya alem biliyor. Bukalemun bile olamazsın değişik! Çünkü bizim yolumuzu bir çift mavi göz ışıtıyor."