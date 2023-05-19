2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Süleyman Soylu'nun hedefinde Oy ve Ötesi var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 14 Mayıs seçimleri sonrası KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır'ı hedef göstermesinin ardından bu kez de Oy ve Ötesi'ni hedef gösterdi. Soylu'nun açıklamaları sosyal medyada da tepki çekti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.05.2023 - 15:40
Süleyman Soylu'nun hedefinde Oy ve Ötesi var
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Görevinden istifa etmeden 14 Mayıs seçimlerinde AKP'den İstanbul milletvekili olarak seçilen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı TGRT canlı yayınınds Oy ve Ötesi'ni hedef aldı.

Seçim sonrasında yaptığı konuşmada, Türkiye'de bir "anket lobisi" olduğunu öne süren ve KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır'ı hedef gösteren Soylu bu kez de Oy ve Ötesi'ne yüklendi.

"1 MİLYON 346 BİN TL YARDIM ALMIŞ"

Kurumların aldığı fonlardan suç gibi bahseden Soylu, şu sözleri sarf etti:

"Macaristan İçişleri Bakanı bana dedi ki, 'Bizdeki seçimlere ABD ve Soros müdahale etti, kaynak aktardılar, buna müsaade etmeyin'. Biden'ın bir sözü var, '15 Temmuz'da muhalefetle iş birliği yapacağız' dedi. Seçim öncesi Batı'daki dergilerde hepsinde Erdoğan karşıtı manşetler vardı. Bu bir müdahale değil de ne? 2023 yılında Oy ve Ötesi, İsveç konsolosluğu üzerinden 1 milyon 346 bin TL yardım almış. Yine 2023'te Belçika'dan Oy ve Ötesi'ne 53 bin Euro yardımda bulunmuş."

NE OLMUŞTU?

Oy ve Ötesi'nin 14 Mayıs seçimlerinde sistemine yüklediği ıslak imzlalı sandık sonuç tutanaklarının, YSK'nin partilerle paylaştığı verilerle karşılaştırılmasının ardından çok sayıda sandıkta uyuşmazlık tespit edilmişti. 

Bunlara soyal medyada tepki yükselmişti. Siyasi partiler tespit ettikleri hatalara dair YSK'ye itirazlarda bulunmuştu.


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