Ekrem İmamoğlu resmen cumhurbaşkanı adayı: İşte o tarihi anlar!

Yayınlanma: 27.03.2025 - 20:18

Güncelleme: 27.03.2025 - 20:18

CHP TBMM Grubu, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında Meclis'te kapalı grup toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda, tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun resmen cumhurbaşkanı adayı olduğu ilan edildi. Özel, "Ekrem İmamoğlu, 132 arkadaşımızın kullandığı oyların tamamını kapalı oylamada alarak CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenmiş ve aday gösterilmesi kararlaştırılmıştır" ifadelerini kullandı.

O ANLARI MİLLETVEKİLİ PAYLAŞTI

CHP Milletvekili Sibel Suiçmez X hesabından o anları paylaşarak şu notu düştü:

"Tarih Yazıyoruz!

Yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde partimizce gösterilerecek adayın belirlenmesi için yapılan gizli oylamada 132 milletvekili oy kullanmış, 132 oy alan İBB ve TBB Başkanımız, hemşehrimiz Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine karar verilmiştir.

Kurtuluş yok tek başına!

Birlikte kazanacağız!"