Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal'a 'nikah ücreti' tepkisi: Ayrımcı uygulamalarınıza bir an önce son verin

Yayınlanma: 03.05.2024 - 17:10

Güncelleme: 03.05.2024 - 17:10

31 Mart seçimlerinde Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilen Burcu Köksal, belediye meclisi toplantısında sığınmacılardan alınan nikah ücretinin 25 kat artırıldığını duyurdu.

Belediye Meclisi tarafından alınan bu karar tartışmalara neden oldu. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) karar üzerine belediyeye tepki gösterdi.

TKDF tarafından yapılan açıklamada, "Köksal'ın göreve geldiği günden itibaren sığınmacılara yönelik ayrımcı tutumunu endişeyle izlendiği" belirtilerek şöyle denildi:

"En son olarak 400 TL olan nikah ücreti Belediye Meclis Kararı ile sığınmacılar için 10 bin TL’ye çıkartıldı. Afyon’da sığınmacıların yerel halka oranı %1.5.

Bu oran belediye eliyle gerçekleştirilen hukuksuzluğun tamamen popülist amaçlar taşıdığını gözler önüne seriyor. Bu ayrımcı uygulama neticesi resmi nikah yaptıramayacağı için imam nikahı ile mağdur edilen yine kadınlar olacak. Burcu Köksal, bu hukuksuz ve ayrımcı uygulamalarınıza bir an önce son verin."



