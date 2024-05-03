Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal'a 'nikah ücreti' tepkisi: Ayrımcı uygulamalarınıza bir an önce son verin
Afyonkarahisar'da 400 TL olan nikah işlemleri ücreti, sığınmacılar için 10 bin TL'ye yükseltildi. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) karar üzerine Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'a tepki gösterdi.
31 Mart seçimlerinde Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilen Burcu Köksal, belediye meclisi toplantısında sığınmacılardan alınan nikah ücretinin 25 kat artırıldığını duyurdu.
Belediye Meclisi tarafından alınan bu karar tartışmalara neden oldu. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) karar üzerine belediyeye tepki gösterdi.
TKDF tarafından yapılan açıklamada, "Köksal'ın göreve geldiği günden itibaren sığınmacılara yönelik ayrımcı tutumunu endişeyle izlendiği" belirtilerek şöyle denildi:
"En son olarak 400 TL olan nikah ücreti Belediye Meclis Kararı ile sığınmacılar için 10 bin TL’ye çıkartıldı. Afyon’da sığınmacıların yerel halka oranı %1.5.
Bu oran belediye eliyle gerçekleştirilen hukuksuzluğun tamamen popülist amaçlar taşıdığını gözler önüne seriyor. Bu ayrımcı uygulama neticesi resmi nikah yaptıramayacağı için imam nikahı ile mağdur edilen yine kadınlar olacak. Burcu Köksal, bu hukuksuz ve ayrımcı uygulamalarınıza bir an önce son verin."
Afyon’un yeni seçilmiş Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın göreve geldiği günden itibaren sığınmacılara yönelik ayrımcı tutumunu endişeyle izliyoruz. En son olarak 400 TL olan nikah ücreti Belediye Meclis Kararı ile sığınmacılar için 10 bin TL’ye çıkartıldı. Afyon’da sığınmacıların… https://t.co/d7Or1wD4gr— Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (@tkdfederasyon) May 3, 2024
En Çok Okunan Haberler
-
- Özel'den Kılıçdaroğlu hamlesi
- Memur ve memur emeklileri ne kadar zam alacak?
- Erdoğan, eski ABD Senatörü adayı Dr. Öz ile görüştü
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert tepki
- Boş koltuk mesaj içermiyor
- 'Tek sorumlu benmişim gibi...'
- Erdoğan'dan 'Özgür Özel' açıklaması
- Huzurevinde bıçaklı saldırı!
- 'Beklenen olmadı, AK Parti geç kalıyor'
- Özel tarihi görüşme sonrası ilk kez konuştu