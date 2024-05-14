Afyonkarahisar Belediyesi'ndeki 'dinleme cihazı' soruşturmasında takipsizlik

Yayınlanma: 14.05.2024 - 16:04

Güncelleme: 14.05.2024 - 16:05

Afyonkarahisar Belediyesi binasına gizli kayıt cihazları yerleştirildiğine ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı, belediye binasına gizli kayıt cihazları yerleştirildiğine ilişkin başlattığı incelemeyi tamamladı.

Kovuşturmaya yer olmadığına dair kararda, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Belediye Başkanlığı makam katında yaptığı araştırmada herhangi bir delile ulaşamaması neticesinde güvenlik kamerası kayıtlarının alındığı, açık kaynak araştırması, görüntü incelemesi, tanık araştırması, tanık beyanı, belediyeden ve mağdurdan bilgi talebinde bulunulması şeklinde delil toplama işlemleri yapıldığı kaydedildi.

CİHAZLAR İMHA EDİLDİ

BirGün'ün aktardığı habere göre; soruşturma kapsamında savcılığın hazırladığı müzekkere sorularına 29 Nisan'da Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın cevap verdiği belirtilerek, gizli kayıt cihazlarının tutanak ve rapor tutulmadan görülür görülmez imha edildiği ve kimseden şikayetçi olmadığı beyanında bulunduğu yer aldı.

KÖKSAL HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILABİLİR

Yapılan inceleme sonucunda savcılık, "iddiaya konu olayın gerçek olmadığı anlaşıldığından olay ve şüpheli/şüpheliler hakkında kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına" karar verdi.

Bu karara süresinde itiraz edilmemesi ya da itirazın ret ile sonuçlanması halinde Burcu Köksal hakkında "suç uydurma" ve "iftira" suçlarından soruşturma başlatılabilecek.