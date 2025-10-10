Afyonkarahisar'da CHP’li meclis üyesine 'para dolu çanta' soruşturması!

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, CHP'li Afyonkarahisar Belediye Meclisi Üyesi Mustafa Kadem'in sosyal medyaya yansıyan görüntülerine ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Valilik Toplantı Salonu'nda gazetecilere açıklama yapan Yiğitbaşı, bir gazetecinin, "Yerel ve ulusal basında yer alan haberlerde Afyonkarahisar Belediyesi CHP Meclis Üyesi Mustafa Kadem'in iş insanından çantayla yüklü miktarda para aldığı görüntüleri yansımıştır. Bu konu hakkında ne söylersiniz?" şeklindeki sorusu üzerine Yiğitbaşı, "Söz konusu süreç, adli makamlarca soruşturulmaktadır. Bu tür konular ve iddialarda hukuki süreçler devreye girer. Adli makamlar tarafından konunun soruşturulduğunu söyleyebiliriz" yanıtını verdi.

MUSTAFA KADEM: DAVACI OLACAĞIM

Mustafa Kadem sosyal medyadan yayılan görüntülerin ardından açıklama yaptı. Kadem, "Hakkımda video paylaşılmış. Kim, ne istek üzerine çekti bilmiyorum. 2 pide salonu, 2 düğün salonu işletmecisiyim. Aylık 200 bin üzeri vergi veren bir esnafım. Kendi dükkânımdaki ticaretimle alakalı saçma sapan bir karalamayla hem beni hem de belediyemizi zor durumda bırakan tüm şahıslardan tazminat gerekçesiyle davacı olacağım.”

ALBAYRAK: KASITLI KARALAMA KAMPANYASI

CHP Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanı Murat Albayrak AKP İl Başkanlığı'nın Afyonkarahisar Belediyesi'ni hedef alan iddialarına ve basında yer alan bir video kaydına ilişkin "İl Başkanlığı’nın yaptığı açıklamaların belediye ile hiçbir bağlantısı olmadığını, Kadem’in İmar Komisyonu üyesi olmadığını ve bu yöndeki iddiaların kasıtlı bir karalama kampanyası olduğunu" belirtti.

Açıklamasında, “Kişi kendinden bilir işi” atasözüne atıfta bulunan Albayrak, AKP’nin 20 yıllık yönetiminde yaptığı hataları CHP’li belediyeye yüklemeye çalıştığını savundu. Afyonkarahisar halkının bu tür ucuz siyaset diline inanmadığını da sözlerine ekledi.