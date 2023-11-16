Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Danzikyan Cumhuriyet'e konuştu!

Yayınlanma: 16.11.2023 - 17:40

Güncelleme: 16.11.2023 - 17:42

Agos Gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, 19 Ocak 2007'de gazete binası önünde o dönem 17 yaşında olan Ogün Samast tarafından düzenlenen saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Cinayetin faili olduğu belirlenen Ogün Samast, 20 Ocak 2007'de Samsun otogarında yakalandı. 24 Ocak 2007'de tutuklanan Ogün Samast, Bolu F Tipi cezaevinden dün tahliye edildi.

"DİNK CİNAYETİ AYDINLATILMIŞ DEĞİLDİR"

Cumhuriyet'e konuşan Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yetvard Danzikyan, "Ogün Samast aslında bundan 3 yıl önce tahliye edilecekti bunu biliyorduk. Aslında bu iş biraz daha geriye gidiyor. Ogün Samast daha fazla yatsaydı Dink davası çözülmüş mü olacaktı? Dink cinayeti aydınlatılmış değildir. Bu konuda kamu görevlilerinin yargılandığı dava ne yazık ki çok eksik bir biçimde yürütüldü. 2021 yılında kamu görevlilerinin yargılandığı davada hüküm verildi ve avukatlar buna da itiraz ettiler, 'Dink'i korumayanlar soruşturulmadı, ceza almadı' dediler. Bu itirazlar istinafta da Yargıtay'da da kabul görmedi" dedi.

"ÇEKİLMEYEN TUĞLALAR VAR"

Danzikyan, Dink davasının yalnızca Ogün Samast üzerinden değerlendirilemeyeceğini ifade etti ve şunları söyledi:

"Herkes kendine şu soruyu sormalıdır: 'Hrant Dink cinayeti aydınlatılmıştır' diyebiliyor muyuz? Toplumumuz bu sorunun yanıtını kendine verebiliyor mu? Failin kaç yıl yattığından bağımsız olarak, asıl mesele Dink cinayetinin aydınlatılmasıdır. Elbette Ogün Samast'ın 16 yıl 10 ayda tahliye edilmesi ağır ve sarsıcı bir durum. Ama cinayetin aydınlatılmadığını, delillerin ortaya çıkmadığını da akılda tutmak lazım. Nasıl ki Uğur Mumcu cinayetinden sonra Mehmet Ağar, 'O tuğlayı çekmeyin çekerseniz duvar yıkılır' demişti. Bu davada da çekilmeyen tuğlalar var. Tuğlalar çekilmediği için duvar duruyor hala. Sadece Ogün Samast serbest bırakıldığı için değil, biz 16 yıldır kötü hissediyoruz"

GÖZLER ANAYASA MAHKEMESİ'NDE!

Ogün Samast'ın tahliyesinin ardından davanın yeniden kamuoyu gündemine geldiğini ve kamuyu baskısının arttırılması gerektiğini belirten Danzikyan, "Kamu görevlilerin yargılandığı davayla ilgili Dink ailesinin itirazları Yargıtay'dan kabul görmedi ve şu an Anayasa Mahkemesi'nde. Anayasa Mahkemesi'nin vereceği kararı tüm kamuoyunun dikkatle takip etmesi gerekiyor. Tabi elbette Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına uyulması gerekiyor" diye konuştu.