Ağrı 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Ağrı'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Ağrı'da AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Ağrı Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri ve 7 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Ağrı'da Savcı Sayan Belediye Başkanı seçildi.
Ağrı 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları
AKP
Göz Atın
Savcı Sayan
25.799 %55,57
HDP
Abdurrahman Doğar
17.240 %37,13
İYİ PARTİ
Taner Söylemez
1.227 %2,64
SAADET
Mehmet Erat
949 %2,04
CHP
Ahmet Meriç
892 %1,92
DSP
67 %0,14
TKP
64 %0,14
BĞMSZ
Berat Gökçe
63 %0,14
BTP
57 %0,12
BĞMSZ
Özcan Gök
44 %0,09
BĞMSZ
Memet Ölçer
25 %0,05
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