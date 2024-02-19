Ağrı 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Ağrı'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Ağrı'da AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 12:27
Ağrı 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Ağrı'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
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31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Ağrı Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri ve 7 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Ağrı'da Savcı Sayan Belediye Başkanı seçildi.

Ağrı 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları

AKP

Göz Atın
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Savcı Sayan

25.799 %55,57

HDP

Abdurrahman Doğar

17.240 %37,13

İYİ PARTİ

Taner Söylemez

1.227 %2,64

SAADET

Mehmet Erat

949 %2,04

CHP

Ahmet Meriç

892 %1,92

DSP

67 %0,14

TKP

64 %0,14

BĞMSZ

Berat Gökçe

63 %0,14

BTP

57 %0,12

BĞMSZ

Özcan Gök

44 %0,09

BĞMSZ

Memet Ölçer

25 %0,05


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