Kırklareli 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Kırklareli'de AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Kırklareli'de AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 12:24
Kırklareli 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Kırklareli'de AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
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31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Kırklareli Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri ve 25 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Kırklareli'da Mehmet Siyam Kesimoğlu Belediye Başkanı seçildi.

31 MART 2019 KIRKLARELİ'DE AKP, CHP NE KADAR OY ALDI?

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Mehmet Siyam Kesimoğlu

17.176 %37,48

MHP

Derya Bulut

16.928 %36,94

CHP

Mehmet Tuna Soykan

9.674 %21,11

BTP

1.243 %2,71

SAADET

Mithat Özdemir

403 %0,88

DSP

Suat Bahçekapılı

180 %0,39

VATAN

Halil Göçen

138 %0,30

TKP

83 %0,18


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