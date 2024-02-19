Kırklareli 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Kırklareli'de AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Kırklareli'de AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Kırklareli Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri ve 25 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Kırklareli'da Mehmet Siyam Kesimoğlu Belediye Başkanı seçildi.
31 MART 2019 KIRKLARELİ'DE AKP, CHP NE KADAR OY ALDI?
BĞMSZ
Göz Atın
Mehmet Siyam Kesimoğlu
17.176 %37,48
MHP
Derya Bulut
16.928 %36,94
CHP
Mehmet Tuna Soykan
9.674 %21,11
BTP
1.243 %2,71
SAADET
Mithat Özdemir
403 %0,88
DSP
Suat Bahçekapılı
180 %0,39
VATAN
Halil Göçen
138 %0,30
TKP
83 %0,18
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Ve Lütfü Savaş'a çizik!
- Eşinden dikkat çeken paylaşım!
- II. Abdülhamid'in torunu İstanbul'da evlendi
- ‘Hükümet 4 ay önceden biliyordu’
- AKP'nin adayı, adaylıktan çekildi!
- ‘Siz ajan mısınız? FETÖ müsünüz?’
- CHP'li adayın 'şeyh'le görüntüleri ortaya çıktı
- 'Taksimetreleri kurun...'
- 'İslam devletinin yolu açılır'
- Hamsi gazından zehirlenen 3 balıkçı hayatını kaybetti!