Yozgat 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Yozgat'ta AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Yozgat'ta AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 12:26
Yozgat 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Yozgat'ta AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
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31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Yozgat Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri ve 14 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Yalova'da Celal Köse Belediye Başkanı seçildi.

31 MART 2019 YOZGAT'TA AKP, CHP NE KADAR OY ALDI?

AK PARTİ

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Celal Köse

18.828 %40,86

BĞMSZ

Kazım Arslan

16.663 %36,16

MHP

Mehmet Erdemir

7.214 %15,65

İYİ PARTİ

Metin Özışık

1.641 %3,56

BTP

788 %1,71

BĞMSZ

Bekir Korkmaz

325 %0,71

SAADET

243 %0,53

DP

Abdullah Doğan

164 %0,36

TKP

155 %0,34

DSP

62 %0,13


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