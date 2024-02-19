Yozgat 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Yozgat'ta AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Yozgat'ta AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Yozgat Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri ve 14 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Yalova'da Celal Köse Belediye Başkanı seçildi.
31 MART 2019 YOZGAT'TA AKP, CHP NE KADAR OY ALDI?
AK PARTİ
Göz Atın
Celal Köse
18.828 %40,86
BĞMSZ
Kazım Arslan
16.663 %36,16
MHP
Mehmet Erdemir
7.214 %15,65
İYİ PARTİ
Metin Özışık
1.641 %3,56
BTP
788 %1,71
BĞMSZ
Bekir Korkmaz
325 %0,71
SAADET
243 %0,53
DP
Abdullah Doğan
164 %0,36
TKP
155 %0,34
DSP
62 %0,13
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