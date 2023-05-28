2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Ağrı Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur sonuçları! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Ağrı'da ne kadar oy aldı?

28 Mayıs 2023, Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı belli oluyor. Türkiye'nin kaderini belirleyecek olan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde oy kullanma işlemi sona erdi. Sandıkların açılmaya başlamayasıyla Cumhur İttifakı cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023 cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda aldıkları oy oranları belli olmaya başladı. Cumhurbaşkanı adayları ikinci turda Ağrı'da ne kadar oy aldı? Erdoğan 28 Mayıs'ta Ağrı'da ne kadar oy aldı? Kılıçdaroğlu Ağrı'da kaç oy aldı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2023 - 19:58
Ağrı Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur sonuçları! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Ağrı'da ne kadar oy aldı?
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Ağrı'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy kullanan yurttaşlar 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını merak ediyor. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda aldıkları oy oranları açıklanmaya başladı. Cumhurbaşkanı seçimleri için verilen oylarda hangi adayın ne kadar oy aldığı merak ediliyor.  

28 MAYIS AĞRI CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Ağrı'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda sandıkların yüzde 95.4'ü açıldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU İKİNCİ TURDA AĞRI'DA NE KADAR OY ALDI?

Ağrı'da Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 65.56 oy aldı.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN İKİNCİ TURDA AĞRI'DA NE KADAR OY ALDI?

Ardahan'da Recep Tayyip Erdoğan yüzde 39.16 oy aldı.

14 MAYIS AĞRI SEÇİM SONUÇLARI

RECEP TAYYİP ERDOĞAN AĞRI'DA NE KADAR OY ALDI?

Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı'da yüzde 32.07 oranla oy aldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU AĞRI'DA NE KADAR OY ALDI?

Kemal Kılıçdaroğlu, Ağrı'da yüzde 65.35 oranla oy aldı.

SİNAN OĞAN AĞRI'DA NE KADAR OY ALDI?

Sinan Oğan, Ağrı'da yüzde 2.03 oranla oy aldı.


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