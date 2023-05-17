Yayınlanma: 17.05.2023 - 15:43

Güncelleme: 17.05.2023 - 15:43

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için Türkiye genelinde oy verme işleminin sona ermesiyle seçim sonuçlarının YSK tarafından ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Seçimde yurtiçinde 53 milyon 993 bin 714 seçmen oy kullanırken yurtdışında toplam 1.839.461 oy kullanıldı. Peki, 14 Mayıs seçimleri kesin sonuçları ne zaman açıklanacak? YSK seçim sonuçlarını ne zaman açıklayacak? İşte ayrıntılar...

14 MAYIS KESİN SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nin geçici sonuçları ajanslar tarafından açıklanmıştı. Kesin olmayan sonuçların yayımlanmasıyla gözler Yüksek Seçim Kurulu'ndan gelecek olan kesin seçim sonuçlarına çevrildi. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener ,14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci dönem milletvekili seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamalarda kesin seçim sonuçlarının 19 Mayıs Cuma günü açıklanacağını belirtti.

YSK Başkanı Ahmet Yener'in seçim açıklaması;

"298 sayılı yasa uyarınca il ve ilçe seçim kurullarına yapılan itirazların Yüksek Seçim Kurulunca kesin karara bağlanma tarihi ise 18 Mayıs Perşembe günüdür. Bu tarihten sonra 19 Mayıs Cuma günü ise kesin sonuçların ilanına gidilecektir. Kesin sonuçların ilanından sonra yurt dışında oy verme işlemleri başlayacak. 24 Mayıs Çarşamba günü başlayan oy verme işlemleri yurt dışında işlemleri bu şekilde başlayacak."

YSK'nin, önüne gelen itirazları yasanın öngördüğü süre içerisinde görüşüp sonuçlandıracağını, sosyal medyada paylaşılanların YSK ile ilgisinin bulunmadığını, sürecin şeffaf bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Yener, şöyle devam etti:

"Yüksek Seçim Kurulumuz, tüm aşamalarda siyasi parti temsilcilerinin bulunduğu seçim sürecindeki tüm verileri anbean SİPPORT üzerinden siyasi partilerimizle paylaşmıştır. Sosyal medyada paylaşılan görsellerin Yüksek Seçim Kurulu ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Sosyal medyada paylaşılan ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız iddialara itibar edilmemelidir. Süreç şeffaf bir şekilde devam etmekte ve tüm süreçte siyasi partilerimiz de yer almaktadır. Ayrıca yurt dışı seçmen listesine kayıtlı olan seçmenlerimiz yasal mevzuat uyarınca herhangi bir yurt dışı temsilciliğinde veya gümrüklerde oy kullanmaları yasal olarak mümkündür. Bu nedenle herhangi bir temsilciliğimizde kayıtlı gözüken seçmen sayısından fazla oy kullanılması yasal mevzuata uygundur. Yüksek Seçim Kurulumuz, teknik altyapısı uygun olan ve seçime katılan tüm siyasi partilere veri akışını gerçekleştirmiş olup kesin sonuçlarını açıklanmasından sonra da sonuçlar kurulumuzun internet sitesinde tüm kamuoyuyla paylaşılacaktır."

14 MAYIS 2023 SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ!