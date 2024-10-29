AHİDDER'e 'IŞİD' operasyonu: Cihat içerikleriyle taban kazanmayı amaçlıyorlar

Yayınlanma: 29.10.2024 - 13:54

Güncelleme: 29.10.2024 - 13:55

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, silahlı terör örgütü IŞİD'in faaliyetlerinin tespitine yönelik yürütülen soruştumalar kapsamında Ümraniye'de faaliyet yürüten Ahid İslami Eğitim Dergisi'nin (AHİDDER), IŞİD'in yapılanmalarından biri olduğu tespit edildi.

ÖRGÜTE FİNANSAL DESTEK

Ahid Dergisi isimli illegal medresenin liderliğini Mustafa Yakupoğlu kod isimli Mustafa Kahveci'nin yaptığı, sohbet etkinlikleri düzenlediği, cihat içerikli mescit faaliyetleriyle örgüte taban kazanma amaçlı tebliğ çalışmaları yaptığı, fitre, zekat ve infak adı altında ise örgüt adına para topladığı belirlendi.

Soruştuma kapsamında toplanan paraların, Suriye'de PKK/YPG terör örgütü kontrolündeki kamplarda sözde esir tutulan IŞİD yanlısı kadın ve çocuklara ve mescit bünyesinde faaliyet gösteren şahısların çocuklarına yönelik eğitim ve medrese açmak amacıyla kullanıldığı tespit edildi.

Başsavcılık, söz konusu illegal mescitteki etkinliklere hoca, sorumlu veya katılan olmak üzere örgtle organik bağ kurduğu belirlenen 35 şüphelinin yakalanmasına yönelik talimat verdi. Dün,İstanbul genelinde 37 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 33 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ATATÜRK DÜŞMANLIĞI YAPIYOR

IŞİD adına faaliyet yürüttüğü öne sürülen Ahid Dergisi'nin, hem X platformu hem de YouTube üzerinden paylaşımlar yaptığı, Türkiye'de hem yetişkinlere hem de çocuklara yönelik buluşma etkinlikleri düzenleyerek, çocuklarda örgüt sempatisi yarattıkları, düzenledikleri buluşmaları ise video kaydına alarak YouTube'ta yayınladıkları görüldü.

İllegal yapının lideri olduğu kaydedilen Mustafa Kahveci'nin sosyal medya paylaşımlarında ise Atatürk düşmanlığı yaparak, Atatürkçülere hakaret ettiği de görüldü.