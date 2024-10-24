Kırıkkale’de terör örgütü IŞİD ve El Nusra operasyonu: 2 gözaltı

Kırıkkale’de terör örgütü IŞİD ve El Nusra’ya yönelik yapılan operasyonda, 2 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.

Kırıkkale’de terör örgütü IŞİD ve El Nusra operasyonu: 2 gözaltı
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İHA
Yayınlanma: 24.10.2024 - 20:23

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütleri IŞİD ve El Nusra’nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, örgütle bağlantısı olduğu tespit edilen yabancı uyruklu E.S.M.D. ve U.H., kent merkezindeki bir ikamette yakalandı.

Şahısların bulunduğu evde yapılan aramada ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şahıs, sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine sevk edildi.


Etiketler: #Kırıkkale #IŞİD #el nusra

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