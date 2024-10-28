Başkentte IŞİD'e yönelik soruşturma: 17 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, IŞİD silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, 17 şüphelinin, IŞİD silahlı terör örgütünün Ankara yapılanması içerisinde yer aldıkları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edildi.
Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanmalarına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlerine, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.
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