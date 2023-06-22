Yayınlanma: 22.06.2023 - 17:39

Güncelleme: 22.06.2023 - 17:52

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Atama Kararı ile Ahmet Bağcı, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı hakkında hayatı, kim olduğu, nereli ve kaç yaşında olduğu araştırılıyor. Peki, Ahmet Bağcı kimdir? Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı kaç yaşında, nereli? İşte, Ahmet Bağcı hakkında merak edilenler...

AHMET BAĞCI KİMDİR?

Ahmet Bağcı, 1981 yılında Afyon'un Bolvadin ilçesinde doğmuştur. 2004 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünü bitirmiştir.

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde 2011 yılında "Ekonomik İstikrarın Sağlanmasında Mali Kural: Brezilya ve Türkiye Ekonomisi Analizi" adlı tez ile yüksek lisans ve 2017 yılında "Tasarruf, Finansal Gelişmişlik ve Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisi Örneği" adlı tez ile doktora derecesini almıştır.

2004-2007 yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığında Uzman Yardımcısı, 2007-2008 yılları arasında Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Uzman Yardımcısı olarak görevlerinde bulunmuştur.

2008 yılında Sayıştay'da Meslek Mensubu olarak görev almıştır.

Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Uygulama ve Araştırma Merkezinde Avrupa Birliği Temel ve Uzmanlık Eğitimini tamamladı. 2013-2014 yıllarında Gençlik ve Spor Bakanlığında Danışman olarak görev yapmıştır.

2014-2017 yıllarında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinde çeşitli kademelerde görev yapan Bağcı, 03.01.2018 tarihinde Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Kararı ile Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır.

AHMET BAĞCI ÖZEL HAYATI

Ahmet Bağcı, evli ve 1 çocuk babasıdır.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Bakan Yardımcılığına getirilen isimler;

Ahmet Bağcı

Ahmet Gümen

Ebuberkir Gizligider

Veysel Tiryaki