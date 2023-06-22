Zekeriya Coştu kimdir? Yeni Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 22.06.2023 - 17:35

Güncelleme: 22.06.2023 - 17:52

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Atama Kararı ile Zekeriya Coştu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu hakkında hayatı, kim olduğu, nereli ve kaç yaşında olduğu araştırılıyor. Peki, Zekeriya Coştu kimdir? Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu kaç yaşında, nereli? İşte, Zekeriya Coştu hakkında merak edilenler...

ZEKERİYA ÇOŞTU KİMDİR?

Zekeriya Çoştu, 1985 yılında Çorum’da doğdu. 2008 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.

Mezuniyeti sonrasında, Türk Hava Yollarında Anadolujet markasının gelir yönetimi, üretim planlama, pazarlama ve operasyon birimlerinde yöneticilik görevleri üstlendi. Ticari ve kurumsal strateji planlama süreçleri ile yurtiçinde ve yurtdışında stratejik işbirliği projelerinde yer aldı. Türk Hava Yollarında geçirdiği on yılın ardından, TRT’de kurumsal strateji danışmanlığı görevinde bulundu.

2018 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda Proje Yönetim Ofisi Direktörü olarak görevlendirildi. Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında, Türkiye’de Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin desteklenmesi ve teknoloji ekosisteminin geliştirilmesine yönelik süreç ve projelerde yer aldı.

Çoştu, 5 Ağustos 2020 tarihinden itibaren Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü vazifesini yürütmektedir. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

ZEKERİYA COŞTU ÖZEL HAYATI

Zekeriya Coştu, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Bakan Yardımcılığına getirilen isimler;

Ahmet Yozgatlıgil

Çetin Ali Dönmez

Oruç Baba İnan

Zekeriya Çoştu