Ahmet Davutoğlu Amasra'da: Bugünler, görüş ayrılıkları üzerinden fikir beyan etme günleri değil
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 41 madencimizin yaşamını yitirdiği maden patlaması sonrası; “Başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere bütün yetkililere seslenişim… Bugünler, görüş ayrılıkları üzerinden fikir beyan etme günleri değil. Hep beraber, ortak bir akılla neler yapılacağını tartışmamız lazım. İktidardakilerin de buna açık olması lazım” sözleriyle yaşanan faciayı siyaset üstü bir konuma çekmeye çalıştı.
Dün akşam Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi’ndeki patlamada 41 madencimiz hayatını kaybetti. İşçileri kurtarma çalışmaları devam ederken Sayıştay’ın, söz konusu maden ocağındaki grizu patlaması riskine karşı 2017 ve 2019’da iki kez uyardığı ortaya çıkmıştı. Ayrıca, tesis daha 10 gün önce denetlenmiş.
Patlamanın ardından ilçeye giden AKP'li Cumhurbaşkanı Rcep Tayyip Erdoğan, “Bizim kader planına inanmış insanlarız, kader planına inandığımız için de bunun ne dünü ne bugünü ne de yarını hiçbir zaman olmayacaktır” demişti.
DAVUTOĞLU'NDAN 'SİYASET ÜSTÜ' AÇIKLAMA
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Bartın Amasra’da, maden faciasının yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu.
Yaşanan facia bir kere daha AKP iktidarı dönemindeki ihmaller zincirini hatırlatırken Davutoğlu, “Başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere bütün yetkililere seslenişim… Bugünler, görüş ayrılıkları üzerinden fikir beyan etme günleri değil. Hep beraber, ortak bir akılla neler yapılacağını tartışmamız lazım. İktidardakilerin de buna açık olması lazım” sözleriyle yaşanan faciayı siyaset üstü bir konuma çekmeye çalıştı.
"HEP BERABER, ORTAK BİR AKILLA NELER YAPILACAĞINI TARTIŞMAMIZ LAZIM"
İncelemelerinin ardından açıklama yapan Davutoğlu, şunları söyledi:
- Tabii bu hüzün günleri, bu matem günleri geçtikten sonra da başta sorumlular olmak üzere herkesin başını iki elinin arasına alıp bir muhasebe yapma vakti gelecek. Rasyonel bir şekilde hiçbir ön yargı taşımadan herkesin; çok sayıda yaşadığımız, geçmişteki maden facialarından ders alarak, bugün Amasra’da yaşadıklarımızı da göz önünde bulundurarak kapsamlı bir değerlendirmeye ihtiyacımız var. Madencilik alanındaki alınan tedbirlerde eksik olanlar nedir? Yapılması gerekenler, tamamlanması gerekenler nedir, kriz yönetimi bağlamında başka hangi tedbirlerin alınması gerekir Enerji Bakanlığı başta olmak üzere Çalışma Bakanlığı ve bütün yetkililerin gerektiğinde özeleştiri de yapmak şartıyla bu değerlendirmeleri yapması şart.
- Biz de parti bünyemizde bir çalışma ekibi kurduk. Bu sabah intikal edenler oldu. Şimdi aileleri ziyaret eden arkadaşlarımız var. Ayrıca teknik bir değerlendirmeyle birkaç gün içinde gözlemleri, eksiklikleri yapıcı bir muhalefet anlayışıyla kamuoyuna duyuracağız. Ama buradan benim başta sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere bütün yetkililere seslenişim, kendilerini de dinledik… Bugünler, görüş ayrılıkları üzerinden fikir beyan etme günleri değil. Hep beraber, ortak bir akılla neler yapılacağını tartışmamız lazım. İktidardakilerin de buna açık olması lazım.
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