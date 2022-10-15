Ahmet Davutoğlu Amasra'da: Bugünler, görüş ayrılıkları üzerinden fikir beyan etme günleri değil

15 Ekim 2022 Cumartesi, 20:44

Dün akşam Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi’ndeki patlamada 41 madencimiz hayatını kaybetti. İşçileri kurtarma çalışmaları devam ederken Sayıştay’ın, söz konusu maden ocağındaki grizu patlaması riskine karşı 2017 ve 2019’da iki kez uyardığı ortaya çıkmıştı. Ayrıca, tesis daha 10 gün önce denetlenmiş.

Patlamanın ardından ilçeye giden AKP'li Cumhurbaşkanı Rcep Tayyip Erdoğan, “Bizim kader planına inanmış insanlarız, kader planına inandığımız için de bunun ne dünü ne bugünü ne de yarını hiçbir zaman olmayacaktır” demişti.

DAVUTOĞLU'NDAN 'SİYASET ÜSTÜ' AÇIKLAMA

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Bartın Amasra’da, maden faciasının yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu.

Yaşanan facia bir kere daha AKP iktidarı dönemindeki ihmaller zincirini hatırlatırken Davutoğlu, “Başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere bütün yetkililere seslenişim… Bugünler, görüş ayrılıkları üzerinden fikir beyan etme günleri değil. Hep beraber, ortak bir akılla neler yapılacağını tartışmamız lazım. İktidardakilerin de buna açık olması lazım” sözleriyle yaşanan faciayı siyaset üstü bir konuma çekmeye çalıştı.



"HEP BERABER, ORTAK BİR AKILLA NELER YAPILACAĞINI TARTIŞMAMIZ LAZIM"



İncelemelerinin ardından açıklama yapan Davutoğlu, şunları söyledi: