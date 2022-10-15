Bakan Dönmez, Bartın'da arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını bildirdi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bartın’da dün akşamdan beri devam eden arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bartın'da dün akşamdan beri devam eden arama kurtarma çalışmalarımızı tamamladık. 41 madenci kardeşimiz hayatını kaybetti. Bütün kurumlarımızla tüm ailelerimizin, Bartın'ımızın yanındayız. Rabb'im böyle acıları bir daha yaşatmasın." ifadesini kullandı.
Türkiye Taşkömürü Kurumunun (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında dün 18.15 sularında patlama meydana gelmişti.
Bakan Dönmez, patlama sonrası yaptığı açıklamada, ilk değerlendirmelerin grizu patlaması olduğu yönünde olduğunu belirtmişti.
İlgili Haberler
- Meral Akşener, Amasra'da incelemede bulundu
- Bartın'da maden faciasına ilişkin incelemelerde bulunmak için yola çıkan Soma davasının avukatları şehir çıkışında durduruldu
- AKPM Raportörleri'nden 'sansür yasası' açıklaması: 'Anayasa Mahkemesi'ni yasayı yeniden incelemeye davet ediyoruz'
-
Video Haberler
- Çay Ocağının Maskotu Oldu
- Hem artan fiyatlara, hem zamana karşı direniyor
- 45 yıldır sürdürüyorlar
- Görenler şoke oldu
- 'Türkiye ayçiçeği yağı ihtiyacını karşılayabilir'
- Edirne'de susam hasadı başladı
- Otomobilini cep telefonu ile takas etti
- Plastik kaplardan yiyecek ve içecek tüketmemeli
- Gaziantep'te pamuk hasadı başladı
- Topluma hizmet dersinde Meriç Nehrinden çöp toplandı
En Çok Okunan Haberler
-
- MADENDE 41 CANIMIZ GİTTİ!
- Sessizliğini bozdu: Boşandığım eşim ve ailesine...
- Türkiye 28 madenciye ağlıyor
- 'Millet'ten 'Cumhur'a büyük fark!
- Kurumu kurtarma telaşına düştüler
- Mustafa Kemal'in askeri olmaz!
- Meteoroloji uyardı: Çok şiddetli geliyor
- Buğra Bahadırlı, Kalkavan'ın ölüm nedenini açıkladı
- Destici'den TOGO Kuleleri'ni kurtarma operasyonu
- Billur Kalkavan yaşamını yitirdi