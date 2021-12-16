Ahmet Davutoğlu başbakanlığına neyin mal olduğunu açıkladı

16 Aralık 2021 Perşembe, 10:39

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul’da PERPA Ticaret Merkezi'nde esnafla bir araya geldi.

AKP'den ayrılma süreciyle ilgili konuşan Davutoğlu'nun, başbakanlıktan neden ayrıldığına yönelik sözleri ise dikkat çekti.

Davutoğlu konuyla ilgili "Başbakanlığıma mal olan ve üzerime her türlü çetenin gelmesine sebep olan temel konu, yolsuzluklarla mücadeleydi" açıklamasında bulundu.

Davutoğlu şöyle konuştu:

"Başbakanlığıma mal olan ve üzerime her türlü çetenin gelmesine sebep olan temel konu, yolsuzluklarla mücadeleydi. Şeffaflık Yasası'nı, İmar Yasası'nı, İhale Yasası'nı, Rekabet Yasası'nı çıkarıp asalak gibi toplumun üzerine çökmüş olan bazı faiz, kur ve ihale baronlarına karşı halkın emanetini korumaktı. 5 yıl içinde gelinen tabloyu görüyorsunuz. 3-5 yandaş müteahhidin toplumun bütün imkanlarını kullandığı, geniş kesimlerin ise büyük yoksulluk içinde çırpındığı bir dönem. Size şunu taahhüt ediyorum. Bütün geçmiş tecrübelerimize istinaden ve Türkiye'nin en sağlam ekonomik kadrosuna da sahibiz. Getirdiğimiz projelerle bir taraftan siyasi şey, ekonomik yolsuzlukların önüne geçecek bir ekonomi. Yeni bir ekonomik düzen, gelir dağılımını düzeltecek, reel sektörü ayağa kaldıracak ve makro ekonomik dengeleri rayına oturtacak bir hazırlık içindeyiz.”