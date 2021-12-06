Ekrem İmamoğlu, Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti. Davutoğlu, "Kendileriyle eşim Sare hanım ve oğlum Mehmet'le birlikte keyifli bir İstanbul sohbeti gerçekleştirdik" dedi.

cumhuriyet.com.tr
06 Aralık 2021 Pazartesi, 23:27
Ekrem İmamoğlu, Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti

DAVUTOĞLU PAYLAŞTI

Ziyarete ilişkin fotoğrafları Twitter adresinden paylaşan Davutoğlu, "Saygıdeğer eşi Dilek İmamoğlu hanımefendiyle birlikte evimize nezaket ziyaretinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Ekrem İmamoğlu'na teşekkür ediyorum" dedi.

Davutoğlu, "Kendileriyle eşim Sare hanım ve oğlum Mehmet'le birlikte keyifli bir İstanbul sohbeti gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.


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