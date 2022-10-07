Ahmet Davutoğlu: 'Bir milyarlık soru bu; cumhurbaşkanı adayı kim olacak?'

07 Ekim 2022 Cuma, 16:18

Amasya’ya gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, gazetecilerle basın toplantısı düzenledi.

''6’lı masanın cumhurbaşkanı adayı kim olacak'' sorusuna Davutoğlu, “Bir milyarlık soru bu; cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Herkes bunu merak ediyor. Biz 6 parti güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceğiz diye mutabık kaldık. Yeni cumhurbaşkanı 6 siyasi partinin ortak mutabakatı ile bir geçiş süreci yönetecek cumhurbaşkanı olacak" dedi.

'TEMEL SORUMUZ KİM CUMHURBAŞKANI ADAYI DEĞİL'

Davutoğlu şöyle devam etti:

"En son Kılıçdaroğlu’nun ev sahipliğinde yapmış olduğumuz toplantıda da temel sorumuz kim cumhurbaşkanı adayı değil, nasıl yöneteceğiz ülkeyi sorusu, nasıl yöneteceğiz sorusunda da geçiş süreci tespit ediyor olacak. Gelen cumhurbaşkanı hangi esaslara göre çalışacak, nasıl karar alacak? 6 parti bu sürece nasıl katılacak? Bunları tespit ettikten sonra cumhurbaşkanı adayını tespit etmek kolaylaşacak."

'TOPLANTILARDA HİÇBİR İSİM GEÇMEDİ'

Toplantılarda şu ana kadar hiçbir şekilde hiçbir isim geçmediğini söyleyen Davutoğlu, “Herhangi bir isme ‘hayır’ ya da ‘evet’ demedik. 2 ay içerisinde en geç geçiş sürecini noktalayacağız. Sonra da devlet tecrübesine sahip siyasi ahlak konusunda hassas özgürlüklere saygılı bir cumhurbaşkanı adayı kendi aramızda tartışacağız. Ona diyeceğiz ki şu şartlar içerişinde biz seni aday gösteriyoruz, sen de bunu kabul ediyorsan aday ol. Öncelikle temel ilke ve hedeflerimiz yayımladık, şimdi temel vaatlerimiz yayımlayacağız, mekanizmayı kuracağız. Sonrada ya aramızdan birini ya da dışarıdan birini ama bu şartlar içerisinde cumhurbaşkanı adayı olarak göstereceğiz. Kazanabilecek olan, devlet tecrübesi olan, özgürlüklere, adalete, kul hakkına, siyasi ahlaka riayet edecek olan bir isim üzerinde mutabakata varacağımıza eminim” diye konuştu.