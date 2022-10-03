Ahmet Davutoğlu: Ülke ekonomisini bu hale getirenler ifade vermeli

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon rakamlarına tepki gösterdi. Davutoğlu, "Enflasyonu ve ülke ekonomisini bu hale getirenler ifade vermeli" dedi.

cumhuriyet.com.tr
03 Ekim 2022 Pazartesi, 19:46
Ahmet Davutoğlu: Ülke ekonomisini bu hale getirenler ifade vermeli
Abone Ol google-news

TÜİK, eylül ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre; enflasyon (TÜFE) aylık bazda yüzde 3.08, yıllık bazda ise yüzde 83.45 artış gösterdi.

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, TÜİK'in açıkladığı rakamlara Twitter hesabı üzerinden tepki gösterdi.

Davutoğlu, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 

"Son bir yılda iyi niyetle yaptığımız tüm çağrılara kulaklarını tıkayanların yarattığı bu tabloya bakınca, asıl kimlerin mahkemelerde ifadeye çağrılması gerektiği ortada. Parti Sözcümüz Serkan Özcan değil, enflasyonu ve ülke ekonomisini bu hale getirenler ifade vermeli!" 


AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan ahmet davutoğlu enflasyon tüik

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler