Ahmet Davutoğlu: Ülke ekonomisini bu hale getirenler ifade vermeli

03 Ekim 2022 Pazartesi, 19:46

TÜİK, eylül ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre; enflasyon (TÜFE) aylık bazda yüzde 3.08, yıllık bazda ise yüzde 83.45 artış gösterdi.

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, TÜİK'in açıkladığı rakamlara Twitter hesabı üzerinden tepki gösterdi.

Davutoğlu, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Son bir yılda iyi niyetle yaptığımız tüm çağrılara kulaklarını tıkayanların yarattığı bu tabloya bakınca, asıl kimlerin mahkemelerde ifadeye çağrılması gerektiği ortada. Parti Sözcümüz Serkan Özcan değil, enflasyonu ve ülke ekonomisini bu hale getirenler ifade vermeli!"