Davutoğlu: 'Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü açıklaması 6'lı masaya uygun'

06 Ekim 2022 Perşembe, 16:14

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, Ankara'da medya temsilcileriyle bir araya geldi. Davutoğlu, yasama döneminin başladığını ve ertesi gün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun özellikle son 50-60 yılın en önemli gündem maddelerinden biri olan başörtüsüyle ilgili açıklama yaptığını hatırlatarak, "Bu 100 yıllık Cumhuriyet tarihine baktığımızda; tetiklendiğinde toplumsal barışımızı olumsuz yönde etkileyecek, çözüme kavuşturulduğunda da toplumsal barışa katkı yapacak 3 önemli fay hattı var. Birisi etnik kimlikler üzerinden oluşan bir fay hattı, özellikle Kürt vatandaşlarımızın sorunları. İkincisi, mezhebi üzerinden, Alevi vatandaşlarımızın da sorunlarını içeren. Bir de 'muhafazakar, seküler' diyebilirsiniz, farklı hayat tarzlarında yaşanan gerilimler. Her bir gerilimin kendi içinde bıraktığı acı hatıralar var" dedi.

"KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMASI ÇOK ÖNEMLİ"

Şu anda Türkiye'nin kritik bir eşikte olduğunu vurgulayan Davutoğlu, "Ya bu fay hatlarını hep birlikte; ortak bir iradeyle, ortak bir psikolojiyle, etkilerini minimize edip, bir zeminde buluşturacağız ve gelecek nesle bunları bırakmayacağız ya da bu fay hatlarını derinleştirerek, kutuplaştırarak gelecek nesillere de aktaracağız. Bu ağır bir sorumluluk. Gelecek Partisi olarak, kurulduğumuz andan itibaren bütün bu fay hatları konusunda açık ve net bir tavır sahibi olduk. İçimizde Türkiye'nin farklı kesimlerini, farklı düşüncelerini, farklı inançlarını temsil eden arkadaşlarımız var. En temel misyonumuz; kim söylerse söylesin, bu fay hatlarını esnetmeye, yumuşatmaya, ortadan kaldırmaya yönelen her çabayı, her açıklamayı desteklemektir. Geçmişte en ciddi sıkıntılar yaşadığımız siyasi partiler ve liderler de söylese, en yakın dostlarımız da söylese fark etmez. Doğruyu ve hakikati kimin söylediği önemli değildir; bizatihi kendisi önemlidir. Bu açıdan bakıldığında, Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını çok önemli ve tarihi nitelikte bir açıklama olarak nitelendirdim ve hemen destek beyan ettim. Bu aynı zamanda 6'lı masanın temel misyonuna da uygun bir açıklamaydı. Çünkü 6'lı masanın belki de Tük siyasetine yaptığı, yapacağı, en büyük katkı iktidara gelmek değildir; iktidara bir şekilde gelinir ama bu fay hatlarını temsil eden siyasi akımların hemen hemen, hepsinin temsilcilerinin o masa etrafında buluşması ve bu tansiyonu düşürmek için irade sergilemesidir" diye konuştu.

"KÖTÜ MÜ OLURDU?"

Televizyon kanallarında 6'lı masaya yönelik eleştirilere de yanıt veren Davutoğlu, "Bunlar ne üretti de bu kadar aydır toplanıyor diyorlar. Okuma ve görme özürlü herhalde bu arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti tarihine bakın; bu kapsamda bir masa olmadı, bu kapsamda bir buluşma zemini olmadı. Keşke bu masayı Sayın Erdoğan toplasaydı. Keşke yeni anayasayı geçerken de veya yeni bir döneme başlarken ya da şimdi dahi o sert konuşmayı yapmak yerine, 'Siyasi liderlerle bir akşam yemeği yiyeyim' deseydi. Kötü mü olurdu? Alkışlardık" dedi.

"KILIÇDAROĞLU'NA SAYGISIZLIK OLARAK GÖRÜRÜM"

Davutoğlu, bir gazetecinin, 'Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü açıklamasının sizin fikriniz olduğuna dair haberler yapıldı, bu doğru mu?' sorusuna ilişkin de "Hayır. Bu konuyu Kılıçdaroğlu ile öncesinde görüşmedim ama metnimizdeki ilkelerimiz belli. Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından önce bir görüşme olmadı. Kılıçdaroğlu'nun açıklama zamanlaması, kendi tercihidir. Böyle bir imayı dahi Sayın Kılıçdaroğlu'na saygısızlık olarak görürüm" cevabını verdi.