Ahmet Davutoğlu: Erdoğan ve Yıldırım'ın mal varlığı araştırılsın

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 17:58

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 18:02

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, basın toplantısı düzenleyerek, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bunların vakfına üniversite tahsisi yaptık. Kendisi ne zaman başbakanlık koltuğuna oturdu, o tahsis yapılan yeri bilabedel vakfına mülk edindi" sözlerine yanıt verdi.

Davutoğlu, Şehir Üniversitesi'nin tarihinde hiçbir hukuksuzluk olmadığını söyleyerek "Herhangi bir hukuksuz işleme dayalı da herhangi bir delillendirilmiş bir isnat söz konusu olmamıştır. Aksine Şehir Üniversitesi'nin kapatılma sürecinde çok sayıda hukuksuz işlem yapılmıştır" diye konuştu.

"TAYYİP ERDOĞAN VE BİNALİ YILDIRIM’IN MAL VARLIĞI ARAŞTIRILSIN"

Davutoğlu, yolsuzluk suçlamasına ilişkin de şu ifadeleri kullandı:

Madem ki ortada bir yolsuzluk iddiası var; yaşayan cumhurbaşkanları, başbakanlar ve bütün bakanlarla ilgili araştırma- soruşturma komisyonu kurulmalı.





Sayın Erdoğan samimiyse bu komisyonu kursun, önce de benim mal varlığım araştırılsın, birinci derece akrabalarım ile birlikte. Ama hemen arkasından Tayyip Erdoğan ve Binali Yıldırım'ın mal varlığı araştırılsın.





Niye kaçıyorsunuz? Siyasi olarak arınma vakti, hadi arınalım. Bu çalışma neticesinde izah edemeyeceğimiz bir mal varlığı ortaya çıkarsa hazineye devredilsin, şehit yakınlarına, gazilere, yetimlere verilsin. Kaynakları da savunma sanayisine aktaralım

ERDOĞAN, DAVUTOĞLU'NU USULSÜZLÜKLE SUÇLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetmişti:

"Bizden üniversite (Şehir Üniversitesi’ni kastediyor) istediler. Bunların vakfına üniversite tahsisi yaptık. Biz bu tahsisi yaptık. Kendisi ne zaman başbakanlık koltuğuna oturdu, o tahsis yapılan yeri bila bedel vakfına mülk edindi. Türkiye’de bunun başka örneği yok. Bila bedel mülk edinme hakkı bizim vakıf yasalarına göre yok ama bunlar yaptı. Bunu milletimize anlat bakalım. Nasıl izah edeceksiniz! Devlet bey (MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kastediyor) güzel kullanıyor, ‘Serok Ahmet’ diyor. Bu tür işler yapıyor. Ne yaptın? Kurduğumuz üniversiteyle başarı grafiğiniz ne? Yok. Biz de bunların yolsuzlukları sebebiyle üniversiteyi aldık, devletimize mal ettik. Şehir Üniversitesi, Marmara Üniversitesi’nin mülkü olarak hizmete devam ediyor, verdiğimiz imkanlar da çok daha ileri."