Ahmet Davutoğlu 'ilk kez açıklıyorum' diyerek duyurdu: Tayyip Erdoğan'ın selamıyla 'bize gelin' çağrısı

05 Aralık 2022 Pazartesi, 12:37

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yeniçağ TV’ye konuk olduğu programda AKP tarafından partisinin yöneticilerine yapıldığı belirttiği teklifi açıkladı.

Teklifi ilk defa açıkladığını belirten Davutoğlu, "İktidar sahiplerini uyarıyorum" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Partimizin kurucusu olan önemli isimlere doğrudan Tayyip Erdoğan'ın selamıyla 'Sana istediğin mevkiyi, istediğin makamı, istediğin milletvekilliği sırasını vermeye hazırız. Yeter ki Gelecek Partisi'ni terk et' diye çağrılar yapılıyor. Şunu bilsinler, Gelecek Partisi'ni kuran kadro, bu yolsuzluk çarkı karşısında yiğitçe, samimi bir mücadele vermiş kadrodur."

Davutoğlu ”Size böyle bir davet geldi mi?” sorusuna ise ”Hayır bana gelmedi. Ancak panik halindeler” karşılığını verdi.