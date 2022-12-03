ORC Araştırma'dan Z kuşağı anketi: Cumhur'a kötü haber!

cumhuriyet.com.tr
03 Aralık 2022 Cumartesi, 13:48
<p>ORC Araştırma, Z kuşağı ile 27-30 Kasım 2022 tarihlerinde 42 ilde 2 bin 730 kişi ile yüz yüze gerçekleştirilen anket sonuçlarını yayımladı. Araştırmada gençlerin seçime kısa bir süre kala kararsızlığının devam ettiği görüldü. </p>

ORC Araştırma, Z kuşağı ile 27-30 Kasım 2022 tarihlerinde 42 ilde 2 bin 730 kişi ile yüz yüze gerçekleştirilen anket sonuçlarını yayımladı. Araştırmada gençlerin seçime kısa bir süre kala kararsızlığının devam ettiği görüldü. 

<p>Türkiye'de 2023 yılında yapılacak seçimlerde yaklaşık 6 milyon genç ilk kez sandık başına gidecek. Ancak Z kuşağında yer alan seçmen sayısı bu rakamın bir hayli üzerinde.</p> <p>Doğrulukpayı'nda yer alan verilere göre, Z kuşağının olası oy potansiyeli 2021 yılı sonu itibarıyla yaklaşık 9,1 milyon seviyesindeydi. </p>

Türkiye'de 2023 yılında yapılacak seçimlerde yaklaşık 6 milyon genç ilk kez sandık başına gidecek. Ancak Z kuşağında yer alan seçmen sayısı bu rakamın bir hayli üzerinde.

Doğrulukpayı'nda yer alan verilere göre, Z kuşağının olası oy potansiyeli 2021 yılı sonu itibarıyla yaklaşık 9,1 milyon seviyesindeydi. 

<p>ORC Araştırma ise 42 ilde Z kuşağına mensup 2 bin 730 kişi ile yüz yüze gerçekleştirilen anket sonuçlarını yayımladı.</p> <p>Gençlere, "<strong>Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz</strong>" diye soruldu. Alınan yanıtlara göre Z kuşağının kararsızlığı devam ediyor. Yüzde 19.5 olan kararsız seçmeni yüzde 19,1 ile CHP takip ediyor. </p>

ORC Araştırma ise 42 ilde Z kuşağına mensup 2 bin 730 kişi ile yüz yüze gerçekleştirilen anket sonuçlarını yayımladı.

Gençlere, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" diye soruldu. Alınan yanıtlara göre Z kuşağının kararsızlığı devam ediyor. Yüzde 19.5 olan kararsız seçmeni yüzde 19,1 ile CHP takip ediyor. 

<h3>MİLLET İTTİFAKI ÖNDE </h3> <p>Z kuşağında kararsızlık devam etse de Millet İttifakı desteği yüzde 35.6, Cumhur İttifakı desteği ise yüzde 20.5 oldu.  </p>

MİLLET İTTİFAKI ÖNDE 

Z kuşağında kararsızlık devam etse de Millet İttifakı desteği yüzde 35.6, Cumhur İttifakı desteği ise yüzde 20.5 oldu.  

<p>Diğer sonuçlar ise şu şekilde:</p> <p><strong>'Kararsızım'</strong> diyenler yüzde 19,5</p> <p><strong>CHP</strong> yüzde 19,1</p> <p><strong>İYİ Parti</strong> yüzde 16,5</p> <p><strong>Zafer Partisi</strong> yüzde 4</p> <p><strong>Deva Partisi</strong> yüzde 3.1</p> <p><strong>Gelecek Partisi</strong> yüzde 2.2</p>

Diğer sonuçlar ise şu şekilde:

'Kararsızım' diyenler yüzde 19,5

CHP yüzde 19,1

İYİ Parti yüzde 16,5

Zafer Partisi yüzde 4

Deva Partisi yüzde 3.1

Gelecek Partisi yüzde 2.2

<p><strong>AKP</strong> yüzde 13,5</p> <p><strong>MHP</strong> yüzde 7</p> <p><strong>HDP</strong> yüzde 5,5</p> <p><strong>TDP</strong> yüzde 4,2</p> <p><strong>BTP</strong> yüzde 1.8</p> <p><strong>YRP</strong> yüzde 1.6</p> <p><strong>'Diğer'</strong> yüzde 2</p>

AKP yüzde 13,5

MHP yüzde 7

HDP yüzde 5,5

TDP yüzde 4,2

BTP yüzde 1.8

YRP yüzde 1.6

'Diğer' yüzde 2

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