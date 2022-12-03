ORC Araştırma'dan Z kuşağı anketi: Cumhur'a kötü haber!

ORC Araştırma ise 42 ilde Z kuşağına mensup 2 bin 730 kişi ile yüz yüze gerçekleştirilen anket sonuçlarını yayımladı.

Gençlere, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" diye soruldu. Alınan yanıtlara göre Z kuşağının kararsızlığı devam ediyor. Yüzde 19.5 olan kararsız seçmeni yüzde 19,1 ile CHP takip ediyor.