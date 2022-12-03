ORC Araştırma'dan Z kuşağı anketi: Cumhur'a kötü haber!
ORC Araştırma, Z kuşağı ile 27-30 Kasım 2022 tarihlerinde 42 ilde 2 bin 730 kişi ile yüz yüze gerçekleştirilen anket sonuçlarını yayımladı. Araştırmada gençlerin seçime kısa bir süre kala kararsızlığının devam ettiği görüldü.
Türkiye'de 2023 yılında yapılacak seçimlerde yaklaşık 6 milyon genç ilk kez sandık başına gidecek. Ancak Z kuşağında yer alan seçmen sayısı bu rakamın bir hayli üzerinde.
Doğrulukpayı'nda yer alan verilere göre, Z kuşağının olası oy potansiyeli 2021 yılı sonu itibarıyla yaklaşık 9,1 milyon seviyesindeydi.
ORC Araştırma ise 42 ilde Z kuşağına mensup 2 bin 730 kişi ile yüz yüze gerçekleştirilen anket sonuçlarını yayımladı.
Gençlere, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" diye soruldu. Alınan yanıtlara göre Z kuşağının kararsızlığı devam ediyor. Yüzde 19.5 olan kararsız seçmeni yüzde 19,1 ile CHP takip ediyor.
MİLLET İTTİFAKI ÖNDE
Z kuşağında kararsızlık devam etse de Millet İttifakı desteği yüzde 35.6, Cumhur İttifakı desteği ise yüzde 20.5 oldu.
Diğer sonuçlar ise şu şekilde:
'Kararsızım' diyenler yüzde 19,5
CHP yüzde 19,1
İYİ Parti yüzde 16,5
Zafer Partisi yüzde 4
Deva Partisi yüzde 3.1
Gelecek Partisi yüzde 2.2
AKP yüzde 13,5
MHP yüzde 7
HDP yüzde 5,5
TDP yüzde 4,2
BTP yüzde 1.8
YRP yüzde 1.6
'Diğer' yüzde 2
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