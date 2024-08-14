Ahmet Davutoğlu, Mahmud Abbas'la görüşmesinin engellendiğini açıkladı

Yayınlanma: 14.08.2024 - 23:02

Güncelleme: 14.08.2024 - 23:02

Gelecek Partisi Genel Merkezinde 'Hayatını Özgür Filistin Davasına Adamış Şehitleri Anma Programı' düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda Hamas lideri Haniye ve Filistin'de hayatını kaybedenler için dua okundu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Lider o kişidir ki temsil ettiği halkın kaderini yaşar. Onlar açsa o da aç kalır, onlar mağdursa o da mağdur olur, onlar şehit olmuşsa o da şehit olur. İsmail Haniye'nin gerçek büyüklüğü halkının kaderini yaşamış olmasıdır. Haniye'nin cenazesinde hüznüm islam dünyası adınaydı. Kudüs bütün bir İslam dünyasının sembolü, Mescid-i Aksa ilk kıblemiz. Kudüs için şehit düşmüş o kahramanın cenazesinde tek bir İslam ülkesi lideri yoktu. Yazıklar olsun. Meseleyi İran- İsrail çatışması olmaktan çıkarmak için ısrar ediyorum. Barış için ısrar ediyorum. Bir cihat çağrısı yapılsın diye değil. Bölgesel bir savaşı engellemenin yolu İran- İsrail çatışması olmaktan çıkarmak. Onun için vizyon lazım, cesaret edemediler. Mahmud Abbas şu anda Türkiye'de ama Haniye gelemedi. Haniye bütün o liderleri cennette bekiyor, hepsinin yakasına yapışıp 'ben şehit edildiğimde cenaze namazımda neredeydiniz' diye hesap sormak için bekliyor. Ne faydası var şimdi?

"HANGİ MÜDAHALE İLE OLABİLECEĞİNİ TAHMİN EDİYORUM"

Filistin Büyükelçiliğinden Mahmud Abbas geldiğinde görüşme talebinde bulunduk. Mahmud Abbas 'sizinle görüşmekten şeref duyar' denildi. Dün sabah ise Filistin Büyükelçiliği özel kalemimizi arayarak Mahmud Abbas'ın yarın 12'de benimle görüşmek istediğini söylediler. Dün gece yarısı, artık ne tür bir müdahale oldu bilmiyorum, Filistin Büyükelçiliği, Abbas'ın programının çok yoğun olması sebebiyle benimle görüşemeyeceğini ifade ettiler. Sağlık olsun ama bunun hangi müdahale ile olabileceğini tahmin ediyorum. Engelleyenlere de sağlık olsun. Yarın Mahmud Abbas'la görüşseydim söylemeyi düşündüğüm şeyi buradan kendisine ve Cumhurbaşkanına hitaben söylüyorum. Yarın Sayın Mahmud Abbas TBMM'ye başı dik çıkmalı ve şu ifadeyi kullanmalı; Ben BM Güvenlik Konseyi kararı ile tescil edilmiş olan ve BM Genel Kurulu'nda ilan edilen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas. Gazze toprakları Filistin toprakları olduğuna göre Gazze'nin de Cumhurbaşkanı olarak Gazze'ye gitmek istiyorum. Ve oradan da İslam dünyasına bir çağrı; Gazze'deki katliamı, soykırımı dünyaya göstermek ve yerinde görmek üzere İslam ülkeleri liderlerini de benimle beraber Gazze'ye gelmeye davet ediyorum' desin. Liderlik budur. Kimse diplomatik bir konuşma beklemiyor artık."