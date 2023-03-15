CHP lideri Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ile görüştü
Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu, Genel Başkanı Davutoğlu ile bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüştü.
Kılıçdaroğlu, Davutoğlu ile CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi.
1 SAAT SÜRDÜ
Kılıçdaroğlu’nun makamında basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.
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