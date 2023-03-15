CHP lideri Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ile görüştü

Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu, Genel Başkanı Davutoğlu ile bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

İHA
Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 17:26
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ile görüştü
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüştü.

Kılıçdaroğlu, Davutoğlu ile CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

1 SAAT SÜRDÜ

Kılıçdaroğlu’nun makamında basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.


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