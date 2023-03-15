Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve Ahmet Davutoğlu ile afet bölgesine gideceğini duyurdu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile birlikte sel felaketinin yaşandığı bölgeye gideceğini söyledi.

Cumhuriyet/Ankara
Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 17:32
Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve Ahmet Davutoğlu ile afet bölgesine gideceğini duyurdu
Abone Ol google-news

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki ağır yıkım yaşanan deprem bölgelerini bu kez sel vurdu. Bölgede etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle Adıyaman ve Şanlıurfa'da sel meydana geldi. İki kentte 13 kişi hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından, sel bölgesine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile gideceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Adıyaman ve Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketi nedeniyle Sayın Meral Akşener ve Sayın Ahmet Davutoğlu ile birlikte afet bölgesine geçiyoruz. Halkımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak için, Büyükşehir Belediyeleri ile koordinasyon içinde hareket edeceğiz."

Kılıçdaroğlu, Akşener ve Davutoğlu'nun saat 19.30'da Şanlıurfa'da olmaları bekleniyor. 3 lider, Şanlıurfa'da sel felaketinin can aldığı Abide ve Piazza kavşaklarını ziyaret edecek.

Liderlerin ziyaretler sonrası burada açıklama yapması bekleniyor.


Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu sel felaketi sel

İlgili Haberler

Süper Lig ekipleri Adıyaman ve Şanlıurfa'daki sel felaketi nedeniyle başsağlığı mesajı paylaştı

Süper Lig ekipleri Adıyaman ve Şanlıurfa'daki sel felaketi nedeniyle başsağlığı mesajı paylaştı
AFAD'dan 5 il için 'turuncu' uyarı: Sel felaketinden etkilenen iller de var!

AFAD'dan 5 il için 'turuncu' uyarı: Sel felaketinden etkilenen iller de var!
Sel felaketi Şanlıurfa'da kara yolunu böyle yuttu

Sel felaketi Şanlıurfa'da kara yolunu böyle yuttu

En Çok Okunan Haberler