Ahmet Davutoğlu'ndan 17 Ağustos mesajı: 'Kanal İstanbul'dan derhal vazgeçilmeli'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 17 Ağustos 1999'da meydana gelen Marmara Depremi'nin yıldönümünde sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Türkiye genelinde bir imar yasası çıkarılması gerektiğini belirterek "rant çetelerinin beli kırılmalı" diyen Davutoğlu, "Bu çerçevede İstanbul’un doğal geleceğini ipotek altına alacak olan Kanal İstanbul projesinden derhal vazgeçilmelidir" vurgusu yaptı.

Davutoğlu'nun mesajı şöyle:

"26 yıl önce, 17 Ağustos 1999 yılında Gölcük merkezli meydana gelen Marmara Depreminin acılarını bir kez daha yüreklerimizin derinliklerinde hissediyoruz. 17 Ağustos depreminden 24 yıl sonra 6 Şubat 2023’te yaşadığımız büyük felaket bu acılardan gerekli dersleri çıkarmadığımızı ortaya koymuştur. Artık yeter demeli ve harekete geçmeliyiz. Yapılması gereken ilk şey deprem riskini esas alan Türkiye ölçeğinde bir imar yasası çıkarılmasıdır. Bu imar yasası ile rant çetelerinin beli kırılmalıdır. Bu çerçevede İstanbul’un doğal geleceğini ipotek altına alacak olan Kanal İstanbul projesinden derhal vazgeçilmelidir. İmar rantının vergilendirilmesinden elde edilecek olan fonla Türkiye ölçekli kentsel dönüşüm süreci en kısa sürede tamamlanmalıdır.

Ayrıca, son zamanlarda yaşadığımız deprem, yangın ve sel felaketinde zaaflarını tekrar tekrar gördüğümüz afetlere müdahale kapasitemiz güçlendirilmeli, AFAD bakanlıklar üstü bir kurum olarak yeniden yapılandırılmalıdır. Hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun bütün merkezi yönetim ve yerel yönetim yetkilileri el ele vermelidir. İmar yolsuzlukları önlenmeden depreme dayanıklı şehirler inşa etmemiz mümkün değildir. Ülkemizin bir daha böyle acılar yaşamamasını yüce Allah’tan niyaz ediyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyorum."