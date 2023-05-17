2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Ahmet Davutoğlu, tepkilerin ardından paylaşımını sildi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP listesinden TBMM'ye giren vekilleriyle görüştü. Yaptığı görüşmeyi "ilk grup toplantımız" diyerek duyuran Davutoğlu, çok sayıda tepki alınca söz konusu paylaşımını sildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.05.2023 - 09:16
Ahmet Davutoğlu, tepkilerin ardından paylaşımını sildi
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 14 Mayıs seçimlerine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) listesinden seçilip TBMM'ye giren milletvekilleriyle görüştü.

Ahmet Davutoğlu, görüşmenin fotoğrafını da sosyal medya hesabından “Milletvekillerimizle ilk grup toplantımızı Genel Merkezimizde gerçekleştirdik. Hayırlı uğurlu olsun” ifadeleriyle paylaştı.

Davutoğlu’nun yurttaşların seçim usulsüzlükleriyle ilgili tepkilerini sosyal medya hesapların yoğun şekilde ortaya koyduğu ve siyasilerden sürece müdahil olmalarını istediği sırada yaptığı bu paylaşımı tepki çekti.

Davutoğlu, tepkilerin ardından paylaşımını yeni bir açıklama yapmadan sildi.

İşte Davutoğlu’nun sildiği paylaşımı:


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