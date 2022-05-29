Mor ve Ötesi konserinde Gezi tutukluları unutulmadı: 'Mücella Abla da yalnız değil, Can Atalay da'

29 Mayıs 2022 Pazar, 07:36

Gezi Davası’nda 18 yıl hapis cezası alan Mücella Yapıcı ve Can Atalay, Mor ve Ötesi'nin İnönü Stadı’ndaki (Vodafone Park) konserinde unutulmadı.

Saha içi ve Golden Circle biletlerinin ön satışta tamamen tükenmesinin 2 bin kişilik ekstra saha içi kontenjanı daha açılan konseri izlemeye on binlerce kişi geldi. Stat hınca hınç doldu.

"ÇOK YAKINDA HER ŞEY DAHA GÜZEL OLACAK"

Konserde Yapıcı ve Atalay’a selam gönderen grubun solisti Harun Tekin, “Bugün burada yalnız olmadığımızı gördük. Ama yalnız olmadığını bilmesi gereken başkaları da var. Mücella abla da yalnız değil, Can Atalay da yalnız değil” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Tekin, "Çok yakında her şey daha güzel olacak diyoruz" dedi.

'MÜCELLA ABLA'YA MEKTUP YAZMAYA BAŞLADIM' DEMİŞTİ

Gezi Davası’nın karar duruşması sonucunda Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet cezası, 16 kişiye ise 18’er yıl hapis cezası verilmiş; Mücella Yapıcı, Can Atalay, Çiğdem Mater, Yiğit Ekmekçi, Hakan Altınay ve Mine Özerden’in tutuklanmasına karar verilmişti.

Siyasi partilerin, demokratik kitle örgütlerinin, gazetecilerin yanı sıra sanatçılardan da kararlara tepki yağmış ve birçok oyuncu, şarkıcı ve yazar hakkında tutuklama kararı çıkanlara destek mesajı atmıştı.

Bu isimlerden biri olan Mor ve Ötesi solisti Harun Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mücella Yapıcı'ya mektup yazmaya başladığını aktarmıştı.

Tekin, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Dünyanın bir ucunda aralıksız çalışırken bir uçaktan iniyorsun ve sevdiğin herkesi mahveden, akla mantığa sığmayan bir haberle dünya cehennem. Yazılacak, yapılacak çok şey var ama ben önce hemen Mücella Abla'ya bir mektup yazmaya başladım. Ve güneş balçıkla sıvanmaz."