Ahmet Davutoğlu'ndan altılı masa mesajı: 'Türkiye'yi bu karanlık günlerden çıkaracağız'

21 Ağustos 2022 Pazar, 22:02

Altı siyasi partinin genel başkanı, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğinde bugün altıncı kez bir araya geldi.

Ahmet Davutoğlu, toplantının ardından sosyal medya hesabında şu paylaşımı yaptı:

“6’lı Masa toplantısına ev sahipliği yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu’na teşekkür ediyorum. Türkiye’yi bu karanlık günlerden çıkarmak için azim ve kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz. #TürkiyedeGelecekVar”