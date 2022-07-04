Ahmet Davutoğlu’ndan Erdoğan’a: 'İşte sizin ekonomistliğiniz bu kadar'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verileri üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirdi.

cumhuriyet.com.tr
04 Temmuz 2022 Pazartesi, 14:31
Ahmet Davutoğlu’ndan Erdoğan’a: 'İşte sizin ekonomistliğiniz bu kadar'
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TÜİK açıkladığı haziran ayı enflasyon verilerini değerlendirdi.

Davutoğlu, sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanı’nın ‘Bundan böyle enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil, zira faiz oranlarında düşüşe geçiyoruz’ demesinin üstünden tam 11 ay geçti. O gün enflasyon yüzde18,9 idi. Şimdi TÜİK verileri ile bile yüzde 78,6. İşte sizin ekonomistliğiniz bu kadar.”






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