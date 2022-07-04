Ahmet Davutoğlu’ndan Erdoğan’a: 'İşte sizin ekonomistliğiniz bu kadar'
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verileri üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirdi.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TÜİK açıkladığı haziran ayı enflasyon verilerini değerlendirdi.
Davutoğlu, sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
“Cumhurbaşkanı’nın ‘Bundan böyle enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil, zira faiz oranlarında düşüşe geçiyoruz’ demesinin üstünden tam 11 ay geçti. O gün enflasyon yüzde18,9 idi. Şimdi TÜİK verileri ile bile yüzde 78,6. İşte sizin ekonomistliğiniz bu kadar.”
Cumhurbaşkanının "Bundan böyle enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil zira faiz oranlarında düşüşe geçiyoruz" demesinin üstünden tam 11 ay geçti.— Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) July 4, 2022
O gün enflasyon %18.9 idi.
Şimdi TÜİK verileri ile bile %78.6.
İşte sizin ekonomistliğiniz bu kadar.
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