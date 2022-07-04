Ali Babacan’dan TÜİK'in enflasyon verilerine tepki: 'Yine maşallah çok hassas tartmışlar'

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerine ilişkin, “Yine maşallah çok hassas tartmışlar" diyerek tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
04 Temmuz 2022 Pazartesi, 12:08
Ali Babacan’dan TÜİK'in enflasyon verilerine tepki: 'Yine maşallah çok hassas tartmışlar'
Abone Ol google-news

TÜİK, haziran ayı enflasyon verilerini bugün açıkladı. Buna göre; tüketici fiyatları haziranda aylık yüzde 4,95 artarken yıllık enflasyon yüzde 78,62 oldu.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Babacan’ın paylaşımı şöyle:

“Yine maşallah çok hassas tartmışlar. Enflasyon yüzde 78,62 imiş. Bizler markete, pazara, çarşıya çıkıp alışveriş yapıyoruz. Ve neredeyse yüzde 200’e varan gerçek enflasyonu çok çok iyi biliyoruz.”

 


tüik ali babacan deva Deva Partisi enflasyon
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler