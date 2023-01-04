Ahmet Davutoğlu’ndan Gültekin Uysal’a ziyaret

04 Ocak 2023 Çarşamba, 17:10

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Altılı Masa’nın 5 Ocak'taki toplantısı öncesinde bugün Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı ziyaret etti. Davutoğlu, “nazik ev sahipliği” için Gültekin Uysal’a teşekkür etti.

Ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Davutoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Yarın gerçekleştireceğimiz Altılı Masa toplantısı öncesinde Demokrat Parti Genel Başkanı Sn. Gültekin Uysal’ı da ziyaret ettik. Nazik ev sahipliği için Sn. @DpGultekinUysal’a teşekkür ediyoruz.”