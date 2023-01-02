Kılıçdaroğlu, Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret etti.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin ev sahipliğinde 5 Ocak'ta yapılması planlanan altılı masa toplantısı öncesinde Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.
Davutoğlu ve Kılıçdaroğlu arasında basına kapalı olarak yapılan görüşme, yaklaşık 2 saat sürdü.
'RAHATSIZLIK' SORUSUNA YANIT
Davutoğlu, görüşme öncesinde bir basın mensubunun "CHP ve İYİ Parti arasındaki polemiğin masanın dört üyesini rahatsız ettiği yönünde söylemler var. Değerlendirmeniz nedir" sorusuna, "Değerlendirmeyi 5 Ocak günü hep beraber yapacağız" yanıtını verdi.
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