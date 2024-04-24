Ahmet Davutoğlu'ndan kürsüde Erdoğan'a çağrı: 'Türkiye için yeni bir başlangıcın hikayesi olabilir...'

Yayınlanma: 24.04.2024 - 11:54

Güncelleme: 24.04.2024 - 11:54

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Saadet Partisi ile ortak TBMM grup toplantısına katıldı.

Davutoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Merkez Yönetim Kurulu'nda partililere 'Bu masanın etrafındakiler, ben dahil herkes hesap verecek. Ya hatalarımızı görerek kendimizi toparlarız ya da güneşi gören buz misali erimeye devam ederiz' dediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Emin olun, Sayın Cumhurbaşkanı'nın belki de son 7-8 sene içerisindeki en doğru tespiti bu. Eğer gereği yapılırsa bu doğru tespit sadece AK Parti için değil, Türkiye için yeni bir başlangıcın hikayesi olabilir" dedi.

"ÇOK BÜYÜK BİR SAĞLIK İŞARETİ OLARAK GÖRÜYORUM"

"Şu anda AK Parti iktidarında samimi geçmiş muhasebesi yapan öbek öbek gruplar tartışıyor. Kimisi basına yansıyor, kimisi Çankaya'da hiçbir bedel ödemeden neredeyse, 'Devletin kanun bekçisi benim' diyen danışmanlar tarafından saldırıya uğruyor. Racon kesiliyor; ama tartışmalar yayılıyor. Ben bunu çok büyük bir sağlık işareti olarak görüyorum.

Sayın Cumhurbaşkanı'na, bu tartışmaları önlemek yerine, bu sağlıklı tartışmanın önünü açması tavsiyesinde bulunuyorum. Bu kendisi, AK Parti ve Türkiye için hayırlı sonuçlar doğurabilecek bir tartışma. Bizim kimseye kinimiz, rövanş hissimiz, kimseye verecek dersimiz, görüşülecek bir hesabımız yok. Şimdiye kadar yaptığımız eleştiriler sert bile olsa sadece ülkemizin ve geçmişte birlikte çalıştığımız arkadaşların selameti içindi."

'ÖNCELİKLE VAR OLAN ANAYASA'YA UYALIM'

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, TBMM'nin 104'üncü kuruluş yıl dönümüne ilişkin değerlendirme yaptı.

Kaya, parlamentodaki milletvekillerine kısır tartışmalarla ve suni gündemlerle vakit kaybetmeme çağrısı yaparak, "Öncelikle var olan Anayasa'ya uyalım, var olan yasaları kararlılıkla uygulayalım. Hukuk devletini hep beraber egemen kılalım. Emeklilerimizin, asgari ücretlilerimizin, işçi, memur ve çiftçilerimizin yüzünü güldürecek kararlara hep birlikte imza atalım. Vatandaşın kemerini biraz daha sıkmadan önce yönetimde bulunanların kemerlerini biraz daha sıkalım. Tasarrufa vatandaşların ücret ve maaşlarından değil, saray bürokratlarının, devleti yöneten kamu bürokratlarının harcamalarından başlayalım. IMF'nin verdiği ev ödevlerini yapmak yerine bu çatı altında hep birlikte ekonomimizi düze çıkaracak işlere hep birlikte kafa yoralım" ifadelerini kullandı.