Meclis resepsiyonunda bir araya gelmişlerdi: AKP Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan, Erdoğan-Özel görüşmesine ilişkin açıklama

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in TBMM’de görüşmesi hakkında “Bugünün önemine uygun olarak bir görüşme oldu ve bayramlaşıldı” dedi.

İHA
Yayınlanma: 24.04.2024 - 07:48
Meclis resepsiyonunda bir araya gelmişlerdi: AKP Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan, Erdoğan-Özel görüşmesine ilişkin açıklama
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AKPa Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in görüşmesi hakkında gazetecilerin sorularını cevapladı.

"DAHA ÖNCEDEN KAMUOYUNA YANSIYAN BİR TALEP SÖZ KONUSUYDU"

Akbaşoğlu görüşme ile ilgili, “Bu konuyla ilgi tabi ki daha önceden de kamuoyuna yansıyan bir talep söz konusuydu. Bu sene inşallah yerine gelmiş olacak. Karşılıklı olarak görüşüp netleştirilecek. Bugüne ilişkin bir resepsiyon. Milli egemenliğin tecelligahı olan meclisimizin 104’üncü yaşında hep beraber burada güzel bir ambiyans oluşturduk. Bütün milletimizin temsilcileri bu birlikteliği ortaya koydu" dedi.

"GÜNÜN ÖNEMİNE UYGUN OLARAK BİR GÖRÜŞME OLDU"

"Cumhurbaşkanımızın resepsiyona teşrifleri ile hep beraber, bütün milletvekilleri ve davetliler ile Cumhurbaşkanımız bir araya geldiler" diyen Akbaşoğlu, "Daha sonra da içerideki odada değerli siyasi partilerimizin genel başkanları ve temsilcileri ile görüştü. İçeride milletvekillerimiz, CHP Genel Başkanı, Hüda-Par Genel Başkanı, DSP Genel Başkanı AK Parti Grup Başkanı, Meclis Başkanvekillerimiz ve Meclis Başkanımız tabi ki, MHP Grup Başkanvekili vardı. Bugünün önemine uygun olarak bir görüşme oldu ve bayramlaşıldı” şeklinde konuştu.


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