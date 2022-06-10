Ahmet Davutoğlu'ndan Nureddin Nebati'ye ağır sözler: O beyin sende yok

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, katıldığı bir toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye ilişkin, “İyi bir beyne ihtiyaç var. O beyin de sende yok” dedi.

cumhuriyet.com.tr
10 Haziran 2022 Cuma, 12:01
Ahmet Davutoğlu'ndan Nureddin Nebati'ye ağır sözler: O beyin sende yok
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldığı toplantıda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Davutoğlu, konuşmasında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye ağır sözlerde bulundu.

“O BEYİN SENDE YOK”

Davutoğlu, "Gözlerime bakın ne görüyorsunuz" sözleriyle bir ara gündem olan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye ilişkin, “Ekonomiyi yönetmek için senin gözüne ihtiyaç yok. İyi bir beyne ihtiyaç var. O beyin de sende yok” ifadelerini kullandı. 


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